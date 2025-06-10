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СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке"
СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке" - 10.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке"
Профессиональные ассоциации и члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка выступили против проекта о "российской полке",... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:02+0300
2025-06-10T09:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профессиональные ассоциации и члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка выступили против проекта о "российской полке", говорится в материале издания "Ведомости"."Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о "российской полке", — сказано в статье.В издании также отметили, что участники рынка уверены, что законопроект может нанести ущерб интересам иностранных компаний, которые уже локализовали производство в России.
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предпринимательство
Экономика, предпринимательство
СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке"
"Ведомости": профассоциации выступили против проекта "российской полки"
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Профессиональные ассоциации и члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка выступили против проекта о "российской полке", говорится в материале издания "Ведомости"
.
"Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о "российской полке", — сказано в статье.
В издании также отметили, что участники рынка уверены, что законопроект может нанести ущерб интересам иностранных компаний, которые уже локализовали производство в России.
В Госдуму внесут проект о "российской полке" в магазинах и на маркетплейсах