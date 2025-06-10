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СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке"

СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке" - 10.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: предприниматели выступили против проекта о "российской полке"

Профессиональные ассоциации и члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка выступили против проекта о "российской полке",... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:02+0300

2025-06-10T09:02+0300

2025-06-10T09:02+0300

экономика

предпринимательство

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профессиональные ассоциации и члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка выступили против проекта о "российской полке", говорится в материале издания "Ведомости"."Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились в российское правительство с просьбой отказаться от поддержки законопроекта о "российской полке", — сказано в статье.В издании также отметили, что участники рынка уверены, что законопроект может нанести ущерб интересам иностранных компаний, которые уже локализовали производство в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

предпринимательство