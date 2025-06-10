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Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание
Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание - 10.06.2025, ПРАЙМ
Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание
Правительство РФ отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:02+0300
2025-06-10T10:02+0300
экономика
россия
правительство
пошлины
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано", - указано в сообщении пресс-службы. Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорождённым, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве. "Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке", - пояснили в кабмине.
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россия, правительство, пошлины
Экономика, РОССИЯ, правительство, пошлины
10:02 10.06.2025
 
Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание

Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного питания

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано", - указано в сообщении пресс-службы.
Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорождённым, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве.
"Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке", - пояснили в кабмине.
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