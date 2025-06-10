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Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание

Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание - 10.06.2025, ПРАЙМ

Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание

Правительство РФ отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T10:02+0300

2025-06-10T10:02+0300

2025-06-10T10:02+0300

экономика

россия

правительство

пошлины

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Постановление об этом подписано", - указано в сообщении пресс-службы. Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорождённым, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве. "Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке", - пояснили в кабмине.

https://1prime.ru/20250609/ft-858332056.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство, пошлины