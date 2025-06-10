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Правительство направит еще 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию разлива нефти

Правительство направит еще 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию разлива нефти - 10.06.2025, ПРАЙМ

Правительство направит еще 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию разлива нефти

Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:11+0300

2025-06-10T09:11+0300

2025-06-10T09:11+0300

россия

нефтепродукты

разлив нефтепродуктов

краснодарский край

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство России направит еще более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе в результате крушения танкеров в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина. Вопрос о выделении финансирования правительство рассмотрело на заседании в понедельник. "Из резервного фонда правительства выделено более 1,4 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении пресс-службы. В кабмине уточнили, что эти средства направят Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. "Кроме того, за счет федерального финансирования будет проведено обследование затонувших фрагментов судов с целью определения мест возможных выходов оставшихся там нефтепродуктов. Такие места будут герметизироваться", - добавили в правительстве. Пресс-служба напомнила, что ранее на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов из резервного фонда кабмина уже было выделено более 8,5 миллиарда рублей. Работу по устранению последствий аварии координирует правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева, которая еженедельно проводит свои заседания. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

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россия, нефтепродукты, разлив нефтепродуктов, краснодарский край