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СМИ: премьер Канады пригласил принца Саудовской Аравии посетить саммит G7 - 10.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: премьер Канады пригласил принца Саудовской Аравии посетить саммит G7
СМИ: премьер Канады пригласил принца Саудовской Аравии посетить саммит G7 - 10.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: премьер Канады пригласил принца Саудовской Аравии посетить саммит G7
Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить предстоящий саммит Группы семи (G7),... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T04:26+0300
2025-06-10T04:26+0300
экономика
мировая экономика
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саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 10 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить предстоящий саммит Группы семи (G7), сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники. "Пока неизвестно, принял ли приглашение принц Саудовской Аравии. Он не присутствовал на прошлогоднем саммите G7 в Италии, хотя также был приглашен", – отмечает телеканал. Саммит G7 пройдет в Канаде 15 по 17 июня. В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8). Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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мировая экономика, канада, саудовская аравия, италия, марк карни, владимир зеленский, нарендра моди
Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИТАЛИЯ, Марк Карни, Владимир Зеленский, Нарендра Моди
04:26 10.06.2025
 
СМИ: премьер Канады пригласил принца Саудовской Аравии посетить саммит G7

Премьер Канады Карни пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить саммит G7

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ВАШИНГТОН, 10 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить предстоящий саммит Группы семи (G7), сообщил телеканал Global News со ссылкой на источники.
"Пока неизвестно, принял ли приглашение принц Саудовской Аравии. Он не присутствовал на прошлогоднем саммите G7 в Италии, хотя также был приглашен", – отмечает телеканал.
Саммит G7 пройдет в Канаде 15 по 17 июня.
В этом году на саммит также были приглашены Владимир Зеленский и президент Индии Нарендра Моди.
В мае президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмёрки" (G8).
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
ЭкономикаМировая экономикаКАНАДАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИТАЛИЯМарк КарниВладимир ЗеленскийНарендра Моди
 
 
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