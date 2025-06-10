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ЦБ отметил рост совокупной прибыли ломбардов в России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост совокупной прибыли ломбардов в России
ЦБ отметил рост совокупной прибыли ломбардов в России - 10.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост совокупной прибыли ломбардов в России
Совокупная прибыль ломбардов в России в 2024 году выросла на 73% и составила 8,8 миллиарда рублей, говорится в аналитическом материале Банка России "Тенденции... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:10+0300
2025-06-10T11:10+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Совокупная прибыль ломбардов в России в 2024 году выросла на 73% и составила 8,8 миллиарда рублей, говорится в аналитическом материале Банка России "Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году". "Большинство ломбардов увеличили прибыль в 2024 году. Совокупная прибыль рынка за год выросла на 73%, достигнув 8,8 миллиарда рублей. Более 60% ломбардов завершили год с положительным финансовым результатом - такая тенденция наблюдалась вне зависимости от типа залогового имущества", - говорится в материале. Отмечается, что в 2024 году рост прибыли зафиксирован во всех сегментах рынка, при этом более выраженный - у крупных ломбардов, выдающих займы под залог ювелирных изделий. "У небольших участников темпы роста были ниже. Рентабельность портфеля также зависела от размера бизнеса: у крупных ломбардов – 13%, у небольших – в среднем 6-9%. Основными факторами роста прибыли стали увеличение цены на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности", - сообщает регулятор. Банк России также отмечает, что структура расходов ломбарда варьируется в зависимости от размера компании, а также вида залога, с которым работает ломбард. "Универсальные ломбарды чаще несут убытки от реализации залогового имущества, поскольку они работают с реализацией компьютеров, смартфонов, бытовой техники, которые имеют меньшую ликвидность и могут терять в цене в связи с выходом новой модели в период нахождения в ломбарде, а также выходить из строя", - говорится в материале.
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Экономика, РОССИЯ, Финансы, Бизнес
11:10 10.06.2025
 
ЦБ отметил рост совокупной прибыли ломбардов в России

Совокупная прибыль ломбардов в России в 2024 году выросла на 73%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Совокупная прибыль ломбардов в России в 2024 году выросла на 73% и составила 8,8 миллиарда рублей, говорится в аналитическом материале Банка России "Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году".
"Большинство ломбардов увеличили прибыль в 2024 году. Совокупная прибыль рынка за год выросла на 73%, достигнув 8,8 миллиарда рублей. Более 60% ломбардов завершили год с положительным финансовым результатом - такая тенденция наблюдалась вне зависимости от типа залогового имущества", - говорится в материале.
Отмечается, что в 2024 году рост прибыли зафиксирован во всех сегментах рынка, при этом более выраженный - у крупных ломбардов, выдающих займы под залог ювелирных изделий. "У небольших участников темпы роста были ниже. Рентабельность портфеля также зависела от размера бизнеса: у крупных ломбардов – 13%, у небольших – в среднем 6-9%. Основными факторами роста прибыли стали увеличение цены на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности", - сообщает регулятор.
Банк России также отмечает, что структура расходов ломбарда варьируется в зависимости от размера компании, а также вида залога, с которым работает ломбард.
"Универсальные ломбарды чаще несут убытки от реализации залогового имущества, поскольку они работают с реализацией компьютеров, смартфонов, бытовой техники, которые имеют меньшую ликвидность и могут терять в цене в связи с выходом новой модели в период нахождения в ломбарде, а также выходить из строя", - говорится в материале.
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