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Продажи китайских автомобилей в России в мае упали на треть - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Продажи китайских автомобилей в России в мае упали на треть
Продажи китайских автомобилей в России в мае упали на треть - 10.06.2025, ПРАЙМ
Продажи китайских автомобилей в России в мае упали на треть
Продажи китайских автомобилей в России по итогам мая 2025 года сократились на 31% в годовом выражении и на 10% в месячном, их общий объем продаж составил менее... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T03:32+0300
2025-06-10T03:32+0300
бизнес
россия
экономика
москва
китай
кнр
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Продажи китайских автомобилей в России по итогам мая 2025 года сократились на 31% в годовом выражении и на 10% в месячном, их общий объем продаж составил менее 50 тысяч машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромбанк Автолизинга". "Продажи китайских марок продолжают падение. Минус 10% в мае по сравнению с апрелем и минус 31% в годовом выражении. Общий объем бизнеса всех китайских марок не смог "дотянуться" до 50 тысячи сделок", - говорится в сообщении. Отмечается, доля китайских машин на российском авторынке сохранилась на уровне апрельских показателей и составила 54%. При этом в первой десятке наиболее продаваемых брендов из КНР две марки показали положительный результат по сравнению с апрелем - Changan (+26%) и Jetour (+6%). "Учитывая, что продавцы продолжали давать прежние весомые скидки, а на складах нет недостатка товара, причины падения рынка в целом и китайского сегмента, в частности, лежат исключительно в сезонности. Несмотря на то, что салоны и маркетплейсы продолжали торговлю беспрестанно, большинство клиентов предпочитали использовать дни отдыха по назначению", - пояснили в компании. Там добавили, что в мае на заемные средства покупали только порядка 40% новых машин. При этом показатель был бы меньше если бы многие крупные китайские автопроизводители не сохраняли меры поддержки кредитования. В "Газпромбанк Автолизинге" полагают, что российский авторынок вряд ли достигнет летних показателей 2024 года, когда в месяц продавалось 130-140 тысяч новых машин, однако ожидают в июне преодоления отметки в 100 тысяч штук.
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бизнес, россия, москва, китай, кнр
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, КНР
03:32 10.06.2025
 
Продажи китайских автомобилей в России в мае упали на треть

"Газпромбанк Автолизинг": продажи китайских автомобилей в России в мае сократились на 31%

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Продажи китайских автомобилей в России по итогам мая 2025 года сократились на 31% в годовом выражении и на 10% в месячном, их общий объем продаж составил менее 50 тысяч машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпромбанк Автолизинга".
"Продажи китайских марок продолжают падение. Минус 10% в мае по сравнению с апрелем и минус 31% в годовом выражении. Общий объем бизнеса всех китайских марок не смог "дотянуться" до 50 тысячи сделок", - говорится в сообщении.
Отмечается, доля китайских машин на российском авторынке сохранилась на уровне апрельских показателей и составила 54%. При этом в первой десятке наиболее продаваемых брендов из КНР две марки показали положительный результат по сравнению с апрелем - Changan (+26%) и Jetour (+6%).
"Учитывая, что продавцы продолжали давать прежние весомые скидки, а на складах нет недостатка товара, причины падения рынка в целом и китайского сегмента, в частности, лежат исключительно в сезонности. Несмотря на то, что салоны и маркетплейсы продолжали торговлю беспрестанно, большинство клиентов предпочитали использовать дни отдыха по назначению", - пояснили в компании.
Там добавили, что в мае на заемные средства покупали только порядка 40% новых машин. При этом показатель был бы меньше если бы многие крупные китайские автопроизводители не сохраняли меры поддержки кредитования.
В "Газпромбанк Автолизинге" полагают, что российский авторынок вряд ли достигнет летних показателей 2024 года, когда в месяц продавалось 130-140 тысяч новых машин, однако ожидают в июне преодоления отметки в 100 тысяч штук.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАКИТАЙКНР
 
 
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