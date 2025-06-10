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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/prognoz-858381112.html
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году на 0,2 процентного пункта - до 1,4%, следует из июньского доклада организации. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T18:26+0300
2025-06-10T18:26+0300
экономика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году на 0,2 процентного пункта - до 1,4%, следует из июньского доклада организации. На 2026 год оценка роста ВВП России повышена на 0,1 процентного пункта - до 1,2%. "В России экономический рост, согласно прогнозу, замедлится до 1,4% в 2025 году и составит в среднем 1,2% в 2026-2027 годах. Заметное замедление темпов роста в текущем году в большей степени обусловлено сокращением частного и государственного потребления на фоне замедления последствий ужесточения денежно-кредитной политики ранее, медленного роста реальной заработной платы и умеренного корпоративного кредитования", - указывает ВБ в своем докладе. Минэкономразвития РФ ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%. Оценка роста мирового ВВП в 2025 году была понижена ВБ на 0,4 процентного пункта до 2,3% по сравнению с прогнозом ранее. На 2026 год прогноз роста мирового ВВП ухудшен на 0,3 процентного пункта - до 2,4%.
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россия, финансы, москва, рф, вб
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, РФ, ВБ
18:26 10.06.2025
 
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 1,4%

© flickr.com / World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© flickr.com / World Bank Photo Collection
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году на 0,2 процентного пункта - до 1,4%, следует из июньского доклада организации.
На 2026 год оценка роста ВВП России повышена на 0,1 процентного пункта - до 1,2%.
"В России экономический рост, согласно прогнозу, замедлится до 1,4% в 2025 году и составит в среднем 1,2% в 2026-2027 годах. Заметное замедление темпов роста в текущем году в большей степени обусловлено сокращением частного и государственного потребления на фоне замедления последствий ужесточения денежно-кредитной политики ранее, медленного роста реальной заработной платы и умеренного корпоративного кредитования", - указывает ВБ в своем докладе.
Минэкономразвития РФ ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
Оценка роста мирового ВВП в 2025 году была понижена ВБ на 0,4 процентного пункта до 2,3% по сравнению с прогнозом ранее. На 2026 год прогноз роста мирового ВВП ухудшен на 0,3 процентного пункта - до 2,4%.
минфин
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ЭкономикаРОССИЯФинансыМОСКВАРФВБ
 
 
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