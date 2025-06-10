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Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили

Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили - 10.06.2025, ПРАЙМ

Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили

Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T05:45+0300

2025-06-10T05:45+0300

2025-06-10T05:45+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля. Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.

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бизнес, финансы, россия, рф