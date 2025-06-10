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Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили
Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили - 10.06.2025, ПРАЙМ
Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили
Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T05:45+0300
2025-06-10T05:45+0300
бизнес
финансы
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля. Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления". Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.
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бизнес, финансы, россия, рф
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ
05:45 10.06.2025
 
Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили

Операции по счетам Ильи Прусикина приостановили из-за решения о взыскании задолженности

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Операции по счетам признанного в РФ иноагентом певца и лидера группы Little Big Ильи Прусикина (более известного как Ильич) приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным сервиса, операции по счетам Прусикина приостановили в понедельник, 9 июня, из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 51859 рубля.
Также по данным сервиса, операции по счетам певца также приостанавливали в августе 2024 года из-за "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления".
Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. По данным министерства, он проживает за пределами России.
 
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