Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/putin-858358330.html
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России
Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:54+0300
2025-06-10T09:54+0300
экономика
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/04/858198637_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_fb5082571dcf4f0eb8aada51ac417e4d.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и регионов РФ, открывая возможности в целом ряде отраслей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!". За прошедшее время форум объединил на своей площадке представителей крупных туристических компаний, профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов, общественных организаций, внес свой, значимый вклад в становление отечественной туриндустрии, популяризацию путешествий как активного, познавательного и полезного вида досуга", - говорится в сообщении. Путин отметил, что в последние годы туризм в России динамично развивается, совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов. "Туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов, открывает возможности для создания современных рабочих мест, роста предпринимательской активности в смежных сферах: торговле и строительстве, общественном питании и народных промыслах. Содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры", - отмечается в телеграмме. "Уверен, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его решения будут способствовать дальнейшему формированию в нашей стране конкурентоспособного туристического рынка, повышению качества предоставляемых услуг, подготовке квалифицированных кадров", - добавил президент. Пятый, юбилейный Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит с 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ.
https://1prime.ru/20250528/turizm-857992800.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/04/858198637_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6d7f0eac4dee61c4bafce06933b8b5bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
09:54 10.06.2025
 
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России

Путин: туриндустрия служит фактором укрепления социально-экономического потенциала

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и регионов РФ, открывая возможности в целом ряде отраслей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!". За прошедшее время форум объединил на своей площадке представителей крупных туристических компаний, профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов, общественных организаций, внес свой, значимый вклад в становление отечественной туриндустрии, популяризацию путешествий как активного, познавательного и полезного вида досуга", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что в последние годы туризм в России динамично развивается, совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов.
"Туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов, открывает возможности для создания современных рабочих мест, роста предпринимательской активности в смежных сферах: торговле и строительстве, общественном питании и народных промыслах. Содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры", - отмечается в телеграмме.
"Уверен, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его решения будут способствовать дальнейшему формированию в нашей стране конкурентоспособного туристического рынка, повышению качества предоставляемых услуг, подготовке квалифицированных кадров", - добавил президент.
Пятый, юбилейный Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит с 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма
28 мая, 15:16
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала