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Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России
Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:54+0300
2025-06-10T09:54+0300
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экономика
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и регионов РФ, открывая возможности в целом ряде отраслей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!". За прошедшее время форум объединил на своей площадке представителей крупных туристических компаний, профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов, общественных организаций, внес свой, значимый вклад в становление отечественной туриндустрии, популяризацию путешествий как активного, познавательного и полезного вида досуга", - говорится в сообщении. Путин отметил, что в последние годы туризм в России динамично развивается, совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов. "Туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов, открывает возможности для создания современных рабочих мест, роста предпринимательской активности в смежных сферах: торговле и строительстве, общественном питании и народных промыслах. Содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры", - отмечается в телеграмме. "Уверен, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его решения будут способствовать дальнейшему формированию в нашей стране конкурентоспособного туристического рынка, повышению качества предоставляемых услуг, подготовке квалифицированных кадров", - добавил президент. Пятый, юбилейный Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит с 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ.
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бизнес, россия, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин отметил вклад туриндустрии в социально-экономический потенциал России
Путин: туриндустрия служит фактором укрепления социально-экономического потенциала
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям V Международного туристического форума "Путешествуй!" отметил, что туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и регионов РФ, открывая возможности в целом ряде отраслей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!". За прошедшее время форум объединил на своей площадке представителей крупных туристических компаний, профильных министерств и ведомств, деловых и экспертных кругов, общественных организаций, внес свой, значимый вклад в становление отечественной туриндустрии, популяризацию путешествий как активного, познавательного и полезного вида досуга", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что в последние годы туризм в России динамично развивается, совершенствуется его инфраструктура, разрабатываются новые маршруты и востребованные, креативные туристические продукты, ориентированные на людей разных возрастов.
"Туриндустрия служит важным фактором укрепления социально-экономического потенциала городов и целых регионов, открывает возможности для создания современных рабочих мест, роста предпринимательской активности в смежных сферах: торговле и строительстве, общественном питании и народных промыслах. Содействует сбережению и возрождению памятников истории, архитектуры и культуры", - отмечается в телеграмме.
"Уверен, что форум пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его решения будут способствовать дальнейшему формированию в нашей стране конкурентоспособного туристического рынка, повышению качества предоставляемых услуг, подготовке квалифицированных кадров", - добавил президент.
Пятый, юбилейный Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит с 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ.
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