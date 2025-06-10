https://1prime.ru/20250610/putin-858358864.html
Россия готова помогать в реагировании на биологические угрозы, заявил Путин
Россия готова помогать в реагировании на биологические угрозы, заявил Путин - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова помогать в реагировании на биологические угрозы, заявил Путин
Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира. Об этом заявил глава... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:10+0300
2025-06-10T10:10+0300
2025-06-10T10:10+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения"."Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы - в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний - в любом регионе мира", - отметил президент.Путин заметил, что Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и токсинах.Ко всему прочему, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту, в том числе из-за общей нестабильности в мире и отсутствия прогресса в достижении целей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, резюмировал российский лидер.
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россия, владимир путин
Россия готова помогать в реагировании на биологические угрозы, заявил Путин
Путин: Россия готова помогать в реагировании на биологические угрозы
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия неизменно готова помогать в реагировании на биологические угрозы, вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в обращении к участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
"Наша страна неизменно готова оказывать помощь в реагировании на биологические угрозы - в том числе на вспышки опасных инфекционных заболеваний - в любом регионе мира", - отметил президент.
Путин заметил, что Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и токсинах.
Ко всему прочему, вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту, в том числе из-за общей нестабильности в мире и отсутствия прогресса в достижении целей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, резюмировал российский лидер.
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