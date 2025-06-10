https://1prime.ru/20250610/putin-858370409.html

Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии

Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии - 10.06.2025, ПРАЙМ

Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии

Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T14:49+0300

2025-06-10T14:49+0300

2025-06-10T14:49+0300

общество

россия

лнр

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. "В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.

https://1prime.ru/20250311/pandemiya-855670648.html

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общество , россия, лнр, владимир путин