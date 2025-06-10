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Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии
Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии
Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:49+0300
2025-06-10T14:49+0300
общество
россия
лнр
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. "В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.
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общество , россия, лнр, владимир путин
Общество , РОССИЯ, ЛНР, Владимир Путин
14:49 10.06.2025
 
Путин высоко оценил подвиг российских медиков во время пандемии

Путин: подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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