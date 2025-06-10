https://1prime.ru/20250610/putin-858378344.html
России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил Путин
России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил Путин - 10.06.2025, ПРАЙМ
России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил Путин
России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:07+0300
2025-06-10T17:07+0300
2025-06-10T17:07+0300
россия
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - ПРАЙМ. России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, Общество
России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил Путин
Путин призвал россиян жестко отстаивать правду о Второй мировой войне