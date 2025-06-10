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Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире
У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:11+0300
2025-06-10T17:11+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. "Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
17:11 10.06.2025
 
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире

Путин: у России есть много единомышленников во всем мире

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
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