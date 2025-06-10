https://1prime.ru/20250610/putin-858378449.html

Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире

Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире - 10.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире

У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:11+0300

2025-06-10T17:11+0300

2025-06-10T17:11+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. "Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

https://1prime.ru/20250610/putin-858378344.html

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россия, общество , владимир путин