https://1prime.ru/20250610/putin-858378449.html
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире - 10.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире
У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:11+0300
2025-06-10T17:11+0300
2025-06-10T17:11+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. У России есть много единомышленников во всём мире, заявил президент России Владимир Путин. "Позиция России хорошо известна. Мы выступаем за уважение к самобытности стран и народов, к их обычаям и культурам. И здесь у нас много единомышленников и сторонников, причём действительно во всём мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
https://1prime.ru/20250610/putin-858378344.html
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин заявил, что у России есть много единомышленников во всем мире
Путин: у России есть много единомышленников во всем мире