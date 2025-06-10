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В Раде обвинили Минобороны Украины в блокировке разработок дронов
В Раде обвинили Минобороны Украины в блокировке разработок дронов - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Раде обвинили Минобороны Украины в блокировке разработок дронов
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:31+0300
2025-06-10T14:31+0300
2025-06-10T14:31+0300
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков. "Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ? Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад?" - написала Безуглая в своем в своем Telegram-канале. Она задалась вопросом, почему до сих пор на Украине нет расследований антикоррупционеров, не рассматривают заявления депутатов, блогеров. "Я не спрашиваю, где реакция президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в офисе Зеленского дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и (главы минобороны Рустема – ред.) Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество?" - написала Безуглая. Безуглая ранее раскритиковала действия главкома ВСУ Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться.
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украина, всу, дроны, рада
Вооружения, УКРАИНА, ВСУ, дроны, Рада
В Раде обвинили Минобороны Украины в блокировке разработок дронов
Безуглая обвинила Минобороны Украины в блокировке разработок дронов-перехватчиков
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министерство обороны Украины и главкома ВСУ Александра Сырского в блокировке разработок дронов-перехватчиков.
"Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат о том, что развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется министерством обороны и главнокомандующим ВСУ? Почему все молчат, что технологическая ставка не работает? Что у нас не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика? Что у нас за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад?" - написала Безуглая в своем в своем Telegram-канале.
Она задалась вопросом, почему до сих пор на Украине нет расследований антикоррупционеров, не рассматривают заявления депутатов, блогеров.
"Я не спрашиваю, где реакция президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в офисе Зеленского дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и (главы минобороны Рустема – ред.) Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество?" - написала Безуглая.
Безуглая ранее раскритиковала действия главкома ВСУ Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться.
Депутат Рады заявил, что из ВСУ бежали свыше 100 тысяч военных