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СМИ: расходы на инвестпроекты могут войти в платежи потребителей

СМИ: расходы на инвестпроекты могут войти в платежи потребителей - 10.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: расходы на инвестпроекты могут войти в платежи потребителей

В платежи оптовых потребителей энергорынка могут войти расходы на инвестиционные проекты строительства новой генерации заранее, до ее ввода в эксплуатацию,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:46+0300

2025-06-10T08:46+0300

2025-06-10T08:46+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В платежи оптовых потребителей энергорынка могут войти расходы на инвестиционные проекты строительства новой генерации заранее, до ее ввода в эксплуатацию, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на перечень поручений правительства РФ к стратегической сессии "Развитие энергетики" от 31 мая. "Правительство поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования новых энергостроек, по сути, основанных на их авансировании. Речь идет об инвестициях в 88,5 ГВт новых мощностей, возводимых в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Это следует из перечня поручений правительства к стратсессии "Развитие энергетики" (документ от 31 мая есть у "Ъ"). Там упоминается о необходимости совершенствования механизмов финансирования новых проектов, "предусматривающих включение в платежи потребителей оптового рынка средств на реализацию проектов в полном объеме до ввода в эксплуатацию таких объектов", - пишет издание. Сейчас механизм строительства новых мощностей предполагает, что генерирующие компании строят инвестпроекты на собственные или заемные средства, а финансирование со стороны потребителей за счет повышения платежей на оптовом энергорынке начинается только после сдачи нового энергетического объекта в эксплуатацию и длится в течение 15 лет. "Идея авансирования потребителями строительства новой генерации не нова и в некоторых экономических ситуациях может оказаться выгодной участникам оптового рынка", - приводится в газете комментарий регулятора "Совет рынка". Там подтвердили, что эта инициатива обсуждается энергетическим сообществом. В отраслевых организациях "Сообщество потребителей энергии" и "Сообщество производителей энергии" также прокомментировали газете, что введение этого механизма может стать эффективным и выгодным решением.

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