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"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения
"Росатом" впервые начал эксплуатацию на АЭС в России ядерного топлива нового поколения, необходимого для развития атомной энергетики будущего, сообщила... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:41+0300
2025-06-10T11:41+0300
энергетика
москва
росатом
нововоронежская аэс
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. "Росатом" впервые начал эксплуатацию на АЭС в России ядерного топлива нового поколения, необходимого для развития атомной энергетики будущего, сообщила пресс-служба топливного дивизиона атомной госкорпорации. "На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС в ходе планово-предупредительного ремонта в реактор ВВЭР-1200 была впервые загружена партия ядерного топлива инновационной конструкции ТВС-5 (т.е. тепловыделяющая сборка пятого поколения). Опытные тепловыделяющие сборки производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона "Росатома") будут проходить опытную эксплуатацию в 18-месячном топливном цикле в течение трех топливных кампаний", - говорится в сообщении. Отмечается, что конструктивные особенности ТВС-5 позволяют выпускать топливные кассеты ВВЭР-1200 в полностью автоматизированном режиме, что необходимо для создания промышленного производства уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР в рамках реализации стратегического перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым ядерным топливным циклом. "Одна из задач замыкания ядерного топливного цикла при формировании двухкомпонентной ядерной энергетической системы - это внедрение топлива из регенерированных ядерных материалов, в том числе для классических реакторов на тепловых нейтронах. Решение этой задачи требует создания промышленного производства, которое должно быть полностью автоматизированным, как это происходит при фабрикации топлива для "быстрых" реакторов. Начало эксплуатации ТВС-5 на Нововоронежской АЭС – это необходимый шаг по обоснованию производства такой конструкции в промышленном масштабе", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении. Легководные реакторы на тепловых нейтронах типа ВВЭР составляют основу атомной энергетики в России и широко эксплуатируются за рубежом на АЭС российского дизайна. Российская стратегия развития атомной отрасли на десятилетия вперед – создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также внедрение технологий замыкания ядерного топливного цикла, основанных на фабрикации свежего уран-плутониевого топлива из отработавшего топлива. При этом по мере более широкого распространения "быстрых" реакторов предполагается достигнуть баланса в "циркулировании" ядерных топливных материалов между установками, работающими на быстрых и тепловых нейтронах.
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москва, росатом, нововоронежская аэс
Энергетика, МОСКВА, Росатом, Нововоронежская АЭС
11:41 10.06.2025
 
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения

"Росатом" впервые начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Автобус с логотипом Росатома
Автобус с логотипом Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. "Росатом" впервые начал эксплуатацию на АЭС в России ядерного топлива нового поколения, необходимого для развития атомной энергетики будущего, сообщила пресс-служба топливного дивизиона атомной госкорпорации.
"На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС в ходе планово-предупредительного ремонта в реактор ВВЭР-1200 была впервые загружена партия ядерного топлива инновационной конструкции ТВС-5 (т.е. тепловыделяющая сборка пятого поколения). Опытные тепловыделяющие сборки производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона "Росатома") будут проходить опытную эксплуатацию в 18-месячном топливном цикле в течение трех топливных кампаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конструктивные особенности ТВС-5 позволяют выпускать топливные кассеты ВВЭР-1200 в полностью автоматизированном режиме, что необходимо для создания промышленного производства уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР в рамках реализации стратегического перехода к двухкомпонентной ядерной энергетике с замкнутым ядерным топливным циклом.
"Одна из задач замыкания ядерного топливного цикла при формировании двухкомпонентной ядерной энергетической системы - это внедрение топлива из регенерированных ядерных материалов, в том числе для классических реакторов на тепловых нейтронах. Решение этой задачи требует создания промышленного производства, которое должно быть полностью автоматизированным, как это происходит при фабрикации топлива для "быстрых" реакторов. Начало эксплуатации ТВС-5 на Нововоронежской АЭС – это необходимый шаг по обоснованию производства такой конструкции в промышленном масштабе", - отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.
Легководные реакторы на тепловых нейтронах типа ВВЭР составляют основу атомной энергетики в России и широко эксплуатируются за рубежом на АЭС российского дизайна. Российская стратегия развития атомной отрасли на десятилетия вперед – создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах, а также внедрение технологий замыкания ядерного топливного цикла, основанных на фабрикации свежего уран-плутониевого топлива из отработавшего топлива. При этом по мере более широкого распространения "быстрых" реакторов предполагается достигнуть баланса в "циркулировании" ядерных топливных материалов между установками, работающими на быстрых и тепловых нейтронах.
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ЭнергетикаМОСКВАРосатомНововоронежская АЭС
 
 
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