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Россия нарастила ввоз сыра из Бразилии
Россия нарастила ввоз сыра из Бразилии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила ввоз сыра из Бразилии
Россия в мае нарастила ввоз сыра из Бразилии до максимальных за два года 350,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T03:17+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила ввоз сыра из Бразилии до максимальных за два года 350,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
За год закупки выросли более чем в 2,6 тысячи раз, достигнув наибольшей стоимости с февраля 2023 года (701,4 тысячи долларов).
С начала года российские компании приобрели у бразильских производителей этой продукции на 1,1 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. Россия сейчас покупает у Бразилии в основном сыр с голубой плесенью, хотя еще два года назад ввозились и некоторые твердые сорта.
Россия занимает четвертое место среди основных покупателей сыра из Бразилии. Больше его любят в США (2,4 миллиона долларов в январе-мае), Аргентине (1,5 миллиона) и на Тайване (1,1 миллиона).
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россия, бизнес, бразилия, москва, сша
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, США
Россия нарастила ввоз сыра из Бразилии
Россия в мае нарастила ввоз сыра из Бразилии до 350,3 тысячи долларов
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила ввоз сыра из Бразилии до максимальных за два года 350,3 тысячи долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
За год закупки выросли более чем в 2,6 тысячи раз, достигнув наибольшей стоимости с февраля 2023 года (701,4 тысячи долларов).
С начала года российские компании приобрели у бразильских производителей этой продукции на 1,1 миллиона долларов, что вдвое больше уровня годом ранее. Россия сейчас покупает у Бразилии в основном сыр с голубой плесенью, хотя еще два года назад ввозились и некоторые твердые сорта.
Россия занимает четвертое место среди основных покупателей сыра из Бразилии. Больше его любят в США (2,4 миллиона долларов в январе-мае), Аргентине (1,5 миллиона) и на Тайване (1,1 миллиона).