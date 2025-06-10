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Россия нарастила экспорт алюминия в Бразилию - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт алюминия в Бразилию
Россия нарастила экспорт алюминия в Бразилию - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт алюминия в Бразилию
Россия в январе-мае нарастила экспорт алюминия на бразильский рынок до максимальных за три года 7,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:15+0300
2025-06-10T07:15+0300
экономика
россия
бразилия
китай
москва
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-мае нарастила экспорт алюминия на бразильский рынок до максимальных за три года 7,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Бразилия за пять месяцев текущего года приобрела российского алюминия на 7,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением с 2022 года. Крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок в этом году был Китай, экспортировавший его на 254,8 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее. Значительные объемы также поставляли Аргентина, увеличившая продажи в 1,4 раза - до 157,7 миллиона долларов, а также Парагвай с ростом экспорта в 1,7 раза - до 58,1 миллиона. Помимо алюминия Россия поставляла бразильским компаниям титан - на 2,3 миллиона долларов. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, и является максимальным уровнем с 2020 года. Российские компании были среди крупнейших экспортеров титана в Бразилию, занимая шестое место. Основным экспортером были США с 16,1 миллиона долларов, а также Германия (5,7 миллиона), Великобритания (4,5 миллиона), Китай (2,7 миллиона) и Франция (2,6 миллиона).
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россия, бразилия, китай, москва
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, МОСКВА
07:15 10.06.2025
 
Россия нарастила экспорт алюминия в Бразилию

Россия в январе-мае нарастила экспорт алюминия на бразильский рынок до $7,9 миллиона

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-мае нарастила экспорт алюминия на бразильский рынок до максимальных за три года 7,9 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Бразилия за пять месяцев текущего года приобрела российского алюминия на 7,9 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным значением с 2022 года.
Крупнейшим поставщиком алюминия на бразильский рынок в этом году был Китай, экспортировавший его на 254,8 миллиона долларов, что на треть больше уровня годом ранее. Значительные объемы также поставляли Аргентина, увеличившая продажи в 1,4 раза - до 157,7 миллиона долларов, а также Парагвай с ростом экспорта в 1,7 раза - до 58,1 миллиона.
Помимо алюминия Россия поставляла бразильским компаниям титан - на 2,3 миллиона долларов. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, и является максимальным уровнем с 2020 года.
Российские компании были среди крупнейших экспортеров титана в Бразилию, занимая шестое место. Основным экспортером были США с 16,1 миллиона долларов, а также Германия (5,7 миллиона), Великобритания (4,5 миллиона), Китай (2,7 миллиона) и Франция (2,6 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯКИТАЙМОСКВА
 
 
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