https://1prime.ru/20250610/rossijane-858350640.html
Россияне рассказали, кому чаще всего пересылают новости
Россияне рассказали, кому чаще всего пересылают новости - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, кому чаще всего пересылают новости
Россияне пересылают новости в соцсетях чаще своим друзьям и знакомым, чем партнерам, супругам или родственникам, говорится в исследовании платформы "Дзен",... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T05:05+0300
2025-06-10T05:05+0300
2025-06-10T05:05+0300
общество
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне пересылают новости в соцсетях чаще своим друзьям и знакомым, чем партнерам, супругам или родственникам, говорится в исследовании платформы "Дзен", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Друзья и знакомые - главные люди, с которыми респонденты в первую очередь делятся новостным контентом. Такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. На втором месте - партнер или супруг(-а) (29%), на третьем - родители и родственники (21%). Лишь 5% респондентов признались, что вообще никогда не пересылают новости другим людям", - сказано в исследовании.
Смешные и развлекательные новости, скандалы с компаниями и лидерами мнений, а также новости звезд стали самыми популярными инфоповодами, которыми делятся россияне. Каждый третий пересылает новости, связанные с политикой и экономикой страны, а каждый пятый - новости про образование, здоровье или науку.
Представители разных возрастов делятся инфоповодами по-разному. Так, например, зумеры - россияне в возрасте 18-25 лет - чаще всего присылают мемы, основанные на новости. "На втором месте у зумеров –– пересылка новости вместе с эмодзи или реакцией (38%). Еще 9% опрошенных рассказали, что отправляют вместе с новостью голосовое сообщение", - рассказали аналитики.
Большинство миллениалов - пользователи в возрасте 26-35 лет - сопровождают ссылку на новость текстовым сообщением с кратким мнением про инфоповод. Каждый третий просто присылает новость без каких-либо комментариев. А 12% присылают развернутые сообщения.
А 63% бумеров рассказали, что ищут авторитетный источник новости, а затем делятся ссылкой на него, при этом 22% респондентов категории сопровождают публикацию сообщением в духе "обязательно прочитай!", еще 8% пересказывают суть инфоповода устно, выяснили аналитики.
В исследовании приняли участие 1579 респондента из разных регионов России: бумеры (36–45 лет), миллениалы (26–35 лет) и зумеры (18–25 лет). Среди них мужчины составили 51%, женщины — 49%.
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ПРАЙМ
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общество
Россияне рассказали, кому чаще всего пересылают новости
"Дзен": россияне чаще всего пересылают новости друзьям и знакомым
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне пересылают новости в соцсетях чаще своим друзьям и знакомым, чем партнерам, супругам или родственникам, говорится в исследовании платформы "Дзен", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Друзья и знакомые - главные люди, с которыми респонденты в первую очередь делятся новостным контентом. Такой вариант ответа выбрали 33% опрошенных. На втором месте - партнер или супруг(-а) (29%), на третьем - родители и родственники (21%). Лишь 5% респондентов признались, что вообще никогда не пересылают новости другим людям", - сказано в исследовании.
Смешные и развлекательные новости, скандалы с компаниями и лидерами мнений, а также новости звезд стали самыми популярными инфоповодами, которыми делятся россияне. Каждый третий пересылает новости, связанные с политикой и экономикой страны, а каждый пятый - новости про образование, здоровье или науку.
Представители разных возрастов делятся инфоповодами по-разному. Так, например, зумеры - россияне в возрасте 18-25 лет - чаще всего присылают мемы, основанные на новости. "На втором месте у зумеров –– пересылка новости вместе с эмодзи или реакцией (38%). Еще 9% опрошенных рассказали, что отправляют вместе с новостью голосовое сообщение", - рассказали аналитики.
Большинство миллениалов - пользователи в возрасте 26-35 лет - сопровождают ссылку на новость текстовым сообщением с кратким мнением про инфоповод. Каждый третий просто присылает новость без каких-либо комментариев. А 12% присылают развернутые сообщения.
А 63% бумеров рассказали, что ищут авторитетный источник новости, а затем делятся ссылкой на него, при этом 22% респондентов категории сопровождают публикацию сообщением в духе "обязательно прочитай!", еще 8% пересказывают суть инфоповода устно, выяснили аналитики.
В исследовании приняли участие 1579 респондента из разных регионов России: бумеры (36–45 лет), миллениалы (26–35 лет) и зумеры (18–25 лет). Среди них мужчины составили 51%, женщины — 49%.