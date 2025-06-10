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Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц

Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц - 10.06.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц

Россияне говорили по домашнему телефону в 2024 году в среднем 78 минут в месяц - на девять минут меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T05:35+0300

2025-06-10T05:35+0300

2025-06-10T05:35+0300

россия

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оренбургская область

ростелеком

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне говорили по домашнему телефону в 2024 году в среднем 78 минут в месяц - на девять минут меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома". "По данным "Ростелекома", средняя продолжительность разговоров по домашним телефонам в 2024 году составила 78 минут в месяц. С каждым годом эта цифра снижается, в 2023 году абоненты разговаривали в среднем 87 минут в месяц", - сказали в пресс-службе. Самыми общительными стали жители Нижегородской области, которые в прошлом году разговаривали в среднем 134 минуты в месяц. Далее следуют Новосибирская область и Чукотский автономный округ - 82 и 77 минут в месяц соответственно. Также в топ-5 вошли Оренбургская область и Северная Осетия – около 74 минут в месяц. Однако у абонентов, которые подключили тарифный план с безлимитными звонками на городские телефоны по всей стране, показатели выше. "Рекордсмен среди пользователей этого тарифа - Иркутская область (494 минуты в месяц), также в первой пятерке - Кемеровская, Томская, Новосибирская области и Забайкальский край (в среднем 481, 446, 396 и 362 минуты в месяц соответственно)", - отметили в компании.

москва

нижегородская область

оренбургская область

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