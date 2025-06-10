Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/rossijane-858350857.html
Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц
Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц - 10.06.2025, ПРАЙМ
Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц
Россияне говорили по домашнему телефону в 2024 году в среднем 78 минут в месяц - на девять минут меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T05:35+0300
2025-06-10T05:35+0300
россия
общество
москва
нижегородская область
оренбургская область
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858350857.jpg?1749522955
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне говорили по домашнему телефону в 2024 году в среднем 78 минут в месяц - на девять минут меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома". "По данным "Ростелекома", средняя продолжительность разговоров по домашним телефонам в 2024 году составила 78 минут в месяц. С каждым годом эта цифра снижается, в 2023 году абоненты разговаривали в среднем 87 минут в месяц", - сказали в пресс-службе. Самыми общительными стали жители Нижегородской области, которые в прошлом году разговаривали в среднем 134 минуты в месяц. Далее следуют Новосибирская область и Чукотский автономный округ - 82 и 77 минут в месяц соответственно. Также в топ-5 вошли Оренбургская область и Северная Осетия – около 74 минут в месяц. Однако у абонентов, которые подключили тарифный план с безлимитными звонками на городские телефоны по всей стране, показатели выше. "Рекордсмен среди пользователей этого тарифа - Иркутская область (494 минуты в месяц), также в первой пятерке - Кемеровская, Томская, Новосибирская области и Забайкальский край (в среднем 481, 446, 396 и 362 минуты в месяц соответственно)", - отметили в компании.
москва
нижегородская область
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, нижегородская область, оренбургская область, ростелеком
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Нижегородская область, Оренбургская область, Ростелеком
05:35 10.06.2025
 
Россияне в 2024 году говорили по домашнему телефону 78 минут в месяц

"Ростелеком": россияне говорили по домашнему телефону в среднем 78 минут в месяц

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне говорили по домашнему телефону в 2024 году в среднем 78 минут в месяц - на девять минут меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
"По данным "Ростелекома", средняя продолжительность разговоров по домашним телефонам в 2024 году составила 78 минут в месяц. С каждым годом эта цифра снижается, в 2023 году абоненты разговаривали в среднем 87 минут в месяц", - сказали в пресс-службе.
Самыми общительными стали жители Нижегородской области, которые в прошлом году разговаривали в среднем 134 минуты в месяц. Далее следуют Новосибирская область и Чукотский автономный округ - 82 и 77 минут в месяц соответственно. Также в топ-5 вошли Оренбургская область и Северная Осетия – около 74 минут в месяц.
Однако у абонентов, которые подключили тарифный план с безлимитными звонками на городские телефоны по всей стране, показатели выше.
"Рекордсмен среди пользователей этого тарифа - Иркутская область (494 минуты в месяц), также в первой пятерке - Кемеровская, Томская, Новосибирская области и Забайкальский край (в среднем 481, 446, 396 и 362 минуты в месяц соответственно)", - отметили в компании.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАНижегородская областьОренбургская областьРостелеком
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала