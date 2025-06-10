https://1prime.ru/20250610/rossijane-858352158.html

Россияне все чаще выбирают природные парки и рынки

Россияне все чаще выбирают природные парки и рынки - 10.06.2025, ПРАЙМ

Россияне все чаще выбирают природные парки и рынки

Россияне в путешествиях все чаще предпочитают природные парки и рынки музеям и зоопаркам, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:31+0300

2025-06-10T07:31+0300

2025-06-10T07:31+0300

бизнес

туризм

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858352158.jpg?1749529863

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россияне в путешествиях все чаще предпочитают природные парки и рынки музеям и зоопаркам, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие порядка 1,2 тысячи туристов из России. "На первом месте - природные парки: их выбирают в первую очередь 28% респондентов. Путешественников привлекают красивые ландшафты, прогулки на свежем воздухе и возможность увидеть дикую природу", - говорится в сообщении. На втором месте у путешественников рынки (20%). "Россиян все больше интересуют местные продукты, а атмосфера там позволяет лучше прочувствовать местную культуру", - пояснили в сервисе. Третье место занимают аквапарки (18%). Лишь на четвертом месте музеи (13%) и исторические памятники (12%). Также в списке популярных точек - парки аттракционов (4%) и зоопарки (3%), говорится в исследовании. "Причины такого выбора у каждого свои: 27% выбирают достопримечательности исходя из личного интереса, 20% - по привычке, 14% - ради детей, а еще 13% признались, что выбирают локации, где можно сделать красивые фотографии. Лишь 9% посетителей честно отмечают, что достопримечательности - это то, "что положено", и они просто идут "по списку", - сообщили в "Купибилет". "Сейчас в приоритете - не только стандартные экскурсии, но и "эмоциональные точки" маршрута: где красиво, весело или можно отдохнуть с детьми. Природные парки, аквапарки и рынки становятся частью культурного отдыха, потому что в них легко почувствовать ритм места без навязанных рамок", - заключили в сервисе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия