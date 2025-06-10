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Россиянин, у которого изъяли игрушки Лабубу, получит их обратно

Россиянин, у которого изъяли игрушки Лабубу, получит их обратно - 10.06.2025, ПРАЙМ

Россиянин, у которого изъяли игрушки Лабубу, получит их обратно

Россиянин, у которого таможенники изъяли 282 упаковки с игрушками Лабубу по прибытию из Пекина, получит их обратно после уплаты штрафа за незадекларированный... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T03:56+0300

2025-06-10T03:56+0300

2025-06-10T03:56+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россиянин, у которого таможенники изъяли 282 упаковки с игрушками Лабубу по прибытию из Пекина, получит их обратно после уплаты штрафа за незадекларированный товар, при этом стоимость изъятых игрушек еще не определена, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ. Накануне ведомство сообщило о задержании в аэропорту Иркутска коммерческой партии с брелоками-монстриками Лабубу в размере 282 штук. Отмечалось, что пассажир, перемещавший коробки весом 46 килограммов, был остановлен на "зеленом" коридоре. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные игрушки. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае для перепродажи в России. В ФТС сообщили о возбуждении дела о недекларировании товаров, санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией. "На текущий момент партию игрушек направили на экспертизу с целью определения стоимости. Данные игрушки будут возвращены владельцу после уплаты штрафа", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства о дальнейшей судьбе изъятых Лабубу. В ФТС напомнили, что при въезде воздушным транспортом физлица могут перемещать товары для личного пользования стоимостью не выше 10 тысяч евро и общим весом не более 50 килограммов. Товарами не для личного пользования признаются перемещаемые через таможенную границу с целью получения прибыли, указали в ведомстве. "Соответственно игрушки Лабубу не являются товарами для личного пользования и ввозились с целью реализации на территории России", - пояснили в ФТС данный случай. "Решение об отнесении товара к товарам не для личного пользования принимается таможенным органом, исходя из совокупности факторов, в том числе учитывается количество, характер товаров, частота перемещения физического лица через таможенную границу, наличие признаков, указывающих на продажу товара и заявление физического лица о перемещаемых товарах", - подчеркнули в ФТС.

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