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Каждый двадцатый россиянин создает карты желаний, показал опрос

Каждый двадцатый россиянин создает карты желаний, показал опрос - 10.06.2025, ПРАЙМ

Каждый двадцатый россиянин создает карты желаний, показал опрос

Каждый двадцатый россиянин (5%) создает карты желаний и читает аффирмации для повышения собственного дохода, 7% покупают лотерейные билеты, а еще 11% полагаются | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T04:32+0300

2025-06-10T04:32+0300

2025-06-10T04:32+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Каждый двадцатый россиянин (5%) создает карты желаний и читает аффирмации для повышения собственного дохода, 7% покупают лотерейные билеты, а еще 11% полагаются на денежные приметы, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Четырнадцать процентов участников исследования (для повышения своего дохода - ред.) инвестируют свои средства. 11% полагаются на денежные приметы. Лотерейные билеты покупают 7%, и лишь 5% увлекаются черчением карт желаний и аффирмациями", - говорится в данных. Кроме того, для повышения дохода 54% участников опроса ищут более высокооплачиваемую работу, 44% подрабатывают или ищут подработку, а 31% повышают квалификацию и получают дополнительное образование. 15% продают свои услуги или изделия, столько же работают сверхурочно. Десятая часть (9%) не пытается повысить свой доход. "Три процента опрошенных полностью довольны своим финансовым состоянием. 27%, отметили, что скорее испытывает удовлетворение. Еще 29% опрошенных поделились, что они скорее недовольны своим доходом. А 18% опрошенных недовольны своим финансовым положением. При этом 24% респондентов находятся в неопределенности, заявив, что их уровень доходов средний или они затрудняются с ответом", - говорится в исследовании. Треть участников опроса (34%) зарабатывает на подработке менее 10% от общего дохода, 29% получает от 11% до 25%, 22% - от 26% до 50%. Более половины средств за счет дополнительной работы получают 15% респондентов. "На вопрос о том, на что в первую очередь тратятся дополнительные средства от подработки, 37% выделяют медицинские расходы. Откладывание на сберегательный счет является целью для 32% респондентов, путешествия — для 28%, а ремонт — для 24%", - уточнили в данных. В исследовании которое проводилось с 28 по 30 мая, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы