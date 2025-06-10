https://1prime.ru/20250610/rsa-858368056.html

В РСА отметили снижение доли высокоубыточных договоров ОСАГО

В РСА отметили снижение доли высокоубыточных договоров ОСАГО - 10.06.2025, ПРАЙМ

В РСА отметили снижение доли высокоубыточных договоров ОСАГО

Доля высокоубыточных договоров ОСАГО в проблемных регионах РФ снижается, так, например, доля таких договоров, передаваемых в перестраховочный пул, в Тыве упала... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:37+0300

2025-06-10T13:37+0300

2025-06-10T13:37+0300

россия

бизнес

москва

рса

https://cdnn.1prime.ru/img/82704/02/827040210_0:315:3077:2046_1920x0_80_0_0_368fa944bd2e119832cb19addd319be9.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Доля высокоубыточных договоров ОСАГО в проблемных регионах РФ снижается, так, например, доля таких договоров, передаваемых в перестраховочный пул, в Тыве упала на 19% в годовом выражении, а в Чечне - на 12%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). В РСА отмечают, что в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года доля высокоубыточных договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ снизилась на 0,7% в годовом выражении. "Яркая положительная динамика также наблюдалась в отдельных регионах из топ-10 рэнкинга, например, в Республике Тыва этот показатель за год упал на 19%, а в Чеченской Республике на 12,1%", - говорится в сообщении. "Несмотря на довольно значимые результаты, проблема в этих регионах и регионах-лидерах рэнкинга по-прежнему остается острой. В регионе-лидере доля высокоубыточных договоров ОСАГО превышает среднюю по РФ почти в 9 раз. Такие высокие показатели в первую очередь могут говорить о большом количестве высоко рискованных сегментов в ОСАГО в этих регионах, наличие недобросовестных практик, высокой частоте аварий на дорогах и низком уровне безопасности дорожного движения", - цитирует пресс-служба главу РСА Евгения Уфимцева. Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за отчетный период, по данным страховщиков, занял Дагестан: в пул было передано 81% заключенных договоров ОСАГО. На втором месте по этому показателю Чечня: в перестрахование было передано 63% заключенных договоров ОСАГО, а на третьем месте Ингушетия – 58,9%. На четвертом месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Карачаево-Черкессия - в пул было передано 53% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На пятом – Кабардино-Балкария (48,7%), на шестом – Приморский край (47,6%), на седьмом – Северная Осетия - Алания (42,2%), на восьмом – Тува (34,6%), на девятом Бурятия (32,4%), а на десятом – Республика Саха (Якутия) (27,3%). "В Москве и Санкт-Петербурге отмечаются низкие показатели доли, передаваемой в перестраховочный пул договоров ОСАГО. Так, в Москве в пул было передано 4,3% договоров, в Санкт-Петербурге – 3,6%, и это самая низкая доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул по России за этот период", - отмечают страховщики. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 9,2%. По мнению страховщиков, для нормализации этого показателя в регионах требуется слаженная работа региональных властей и представителей подразделений страховых компаний, формирующих рабочие группы по противодействию страховому мошенничеству. "Активная работа в этом направлении поможет не только уменьшить долю высокоубыточных договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, но и повысить ценовую доступность обязательного страхования автогражданской ответственности в регионе", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250528/osago-857997882.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, рса