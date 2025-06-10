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Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Мосбирже во вторник - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Мосбирже во вторник
Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Мосбирже во вторник - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Мосбирже во вторник
Курс рубля во вторник умеренно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:22+0300
2025-06-10T13:22+0300
экономика
рынок
торги
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юань
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник умеренно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.19 мск терял 6 копеек, до 10,90 рубля, дневной диапазон составляет 10,88-10,92 рубля. Сохранение спроса на рублевую ликвидность обусловлено интересом к рублевым активам на фоне высоких ставок, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом несмотря на переход регулятора к смягчению ДКП, денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими, что в среднесрочной перспективе может продолжить поддерживать национальную валюту. В преддверии аукциона Минфина по размещению ОФЗ в среду спрос на рубль может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему его укреплению. Курс продолжит движение в нижней половине диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань с рисками тестирования нижней границы до конца текущей короткой недели", - добавляет он. В июне российскую валюту должны поддержать увеличенные продажи долларов и юаней со стороны экспортеров, многим из которых нужны будут рубли для расчетов по дивидендам, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На этом факторе год назад рубль вырос более чем на 5%, напоминает он.
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рынок, торги, рубль, юань, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, рубль, юань, Мосбиржа
13:22 10.06.2025
 
Рубль торгуется в умеренном плюсе против юаня на Мосбирже во вторник

Курс рубля умеренно растет против юаня на Мосбирже во вторник

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник умеренно растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта торгуется около 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.19 мск терял 6 копеек, до 10,90 рубля, дневной диапазон составляет 10,88-10,92 рубля.
Сохранение спроса на рублевую ликвидность обусловлено интересом к рублевым активам на фоне высоких ставок, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом несмотря на переход регулятора к смягчению ДКП, денежно-кредитные условия продолжают оставаться жесткими, что в среднесрочной перспективе может продолжить поддерживать национальную валюту. В преддверии аукциона Минфина по размещению ОФЗ в среду спрос на рубль может сохраниться, что будет способствовать дальнейшему его укреплению. Курс продолжит движение в нижней половине диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань с рисками тестирования нижней границы до конца текущей короткой недели", - добавляет он.
В июне российскую валюту должны поддержать увеличенные продажи долларов и юаней со стороны экспортеров, многим из которых нужны будут рубли для расчетов по дивидендам, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". На этом факторе год назад рубль вырос более чем на 5%, напоминает он.
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