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Рубль во вторник повышается против юаня на Московской бирже

Рубль во вторник повышается против юаня на Московской бирже - 10.06.2025, ПРАЙМ

Рубль во вторник повышается против юаня на Московской бирже

Курс рубля во вторник умеренно повышается по отношению к юаню на Московской бирже, курс колеблется около уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:07+0300

2025-06-10T16:07+0300

2025-06-10T16:07+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник умеренно повышается по отношению к юаню на Московской бирже, курс колеблется около уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 6 копеек (-0,6%), до 10,90 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,88-10,92 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,228 против 7,185 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,30 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань во вторник на Мосбирже умеренно снижается по отношению к рублю. Китайская валюта продолжает колебаться ниже ключевой отметки 11 рублей, факторы поддержки рубля преобладают. "Реальные рублевые ставки сохраняются на высоком уровне, а дальнейшее смягчение ДКП носит непредсказуемый характер. Ослабления рубля не происходит", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Фактор снижения спроса на валюту существенно перевешивает, поддерживая рубль на протяжении последних месяцев, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ объясняет такую ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой, которая обеспечивает привлекательность рублевых активов для компаний и населения", - поясняют они. Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,06% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.01 мск повышалась на 0,5%, до 67,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 98,9 пункта. Игроки рынка игнорируют негативное для рубля сообщение Федеральной таможенной службы (ФТС) России о том, что профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов. ПРОГНОЗЫ В целом курс юаня пока может задержаться вблизи уровня 10,90 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Падение спроса на валюту может быть обусловлено сохранением ожиданий по разрешению геополитической ситуации (компании и банки остаются "в рубле" в надежде на их рост в случае смягчения санкций), считают аналитики Райффайзенбанка. "Также возможно произошло изменение процессов в импорте (спрос на валюту со стороны импортеров падает из-за проблем с платежами за импорт и/или из-за роста доли рубля в расчетах). При этом притока иностранных инвесторов на фоне жесткой ДКП не фиксируется (доля нерезидентов в ОФЗ остается крайне низкой), главным образом, из-за риска санкций. По этой же причине, как мы понимаем, существенно ограничены возможности инвестиций в иностранные активы и для резидентов", - добавляют в банке.

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