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В Румынии не достигли консенсуса по вопросу сокращения дефицита бюджета
В Румынии не достигли консенсуса по вопросу сокращения дефицита бюджета - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Румынии не достигли консенсуса по вопросу сокращения дефицита бюджета
Партии в Румынии не смогли достичь консенсуса в рамках консультаций с президентом по вопросу сокращения дефицита бюджета, заявил во вторник врио председателя... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T14:57+0300
2025-06-10T14:57+0300
2025-06-10T14:57+0300
экономика
румыния
государственный бюджет
дефицит бюджета
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КИШИНЕВ, 10 июн - ПРАЙМ. Партии в Румынии не смогли достичь консенсуса в рамках консультаций с президентом по вопросу сокращения дефицита бюджета, заявил во вторник врио председателя Социал-демократической партии Сорин Гриндяну. Президент Румынии Никушор Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями по для обсуждения проблем экономики и формирования правительства. "Мы не достигли консенсуса ни по одному вопросу. Вот, что я пытаюсь вам сказать. Речь идет о сокращении расходов в определенных областях за счет слияния учреждений", - заявил Гриндяну журналистам после очередного раунда консультаций. По его словам, все партии признают необходимость сокращения расходов и готовы ради этого временно сократить численность работников органов местного публичного управления. Гриндяну выразил надежду, что к вечеру среды будет достигнуто принципиальное соглашение о мерах экономии. Ранее глава Сената Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер. В декабре прошлого года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. После этого с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
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румыния, государственный бюджет, дефицит бюджета
Экономика, РУМЫНИЯ, государственный бюджет, дефицит бюджета
В Румынии не достигли консенсуса по вопросу сокращения дефицита бюджета
Гриндяну: партии в Румынии не достигли консенсуса по вопросу сокращения дефицита бюджета
КИШИНЕВ, 10 июн - ПРАЙМ. Партии в Румынии не смогли достичь консенсуса в рамках консультаций с президентом по вопросу сокращения дефицита бюджета, заявил во вторник врио председателя Социал-демократической партии Сорин Гриндяну.
Президент Румынии Никушор Дан в конце мая запустил этап неформальных консультаций с партиями по для обсуждения проблем экономики и формирования правительства.
"Мы не достигли консенсуса ни по одному вопросу. Вот, что я пытаюсь вам сказать. Речь идет о сокращении расходов в определенных областях за счет слияния учреждений", - заявил Гриндяну журналистам после очередного раунда консультаций.
По его словам, все партии признают необходимость сокращения расходов и готовы ради этого временно сократить численность работников органов местного публичного управления. Гриндяну выразил надежду, что к вечеру среды будет достигнуто принципиальное соглашение о мерах экономии.
Ранее глава Сената Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
В декабре прошлого года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. После этого с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
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