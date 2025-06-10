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Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США
Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США
Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:52+0300
2025-06-10T11:52+0300
2025-06-10T11:52+0300
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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращения дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков. "Там целый комплекс вопросов. Более и трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения", - пояснил замминистра. По его словам, это наличие трудностей "никоим образом Россию не расхолаживает". "Трудности, наоборот, нас только мобилизуют. Мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере, и на те предложения, которые отражены в "дорожной карте", переданной американцам по тоже сложному вопросу о возвращении нам незаконно конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США", - добавил Рябков.
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россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США
Рябков: третий раунд консультаций России и США состоится "очень скоро"
СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращения дипломатической собственности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности. Приближается третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям. Пока еще рано говорить о конкретной дате, но, раунд надеюсь, состоится очень скоро", - сказал Рябков.
"Там целый комплекс вопросов. Более и трудных, и более легких, хотя в отношениях с США легких вопросов в принципе не бывает. Но сравнивая один с другим, условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения", - пояснил замминистра.
По его словам, это наличие трудностей "никоим образом Россию не расхолаживает".
"Трудности, наоборот, нас только мобилизуют. Мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения и в этой сфере, и на те предложения, которые отражены в "дорожной карте", переданной американцам по тоже сложному вопросу о возвращении нам незаконно конфискованных объектов дипломатической недвижимости в США", - добавил Рябков.
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ