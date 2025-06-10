https://1prime.ru/20250610/ryabkov-858363177.html
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе
Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:59+0300
2025-06-10T11:59+0300
2025-06-10T11:59+0300
политика
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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле".
https://1prime.ru/20250610/ryabkov-858362890.html
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россия, сша, сергей рябков, ближний восток
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе
Рябков: РФ и США ведут дискуссии по Ближнему Востоку и иранской ядерной программе
СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле".
Рябков рассказал, когда состоится третий раунд консультаций России и США