https://1prime.ru/20250610/ryabkov-858363177.html

Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе

Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе - 10.06.2025, ПРАЙМ

Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе

Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:59+0300

2025-06-10T11:59+0300

2025-06-10T11:59+0300

политика

россия

сша

сергей рябков

ближний восток

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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле".

https://1prime.ru/20250610/ryabkov-858362890.html

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россия, сша, сергей рябков, ближний восток