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Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе
Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:59+0300
2025-06-10T11:59+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
ближний восток
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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам. Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле".
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россия, сша, сергей рябков, ближний восток
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
11:59 10.06.2025
 
Рябков сообщил о дискуссии России и США по иранской ядерной программе

Рябков: РФ и США ведут дискуссии по Ближнему Востоку и иранской ядерной программе

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВстреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Россия и США ведут дискуссии по проблемам, связанным с регионом Ближнего Востока, в том числе, по тематике иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Третье направление работы - это международная тематика. Здесь есть свои крупные сюжеты - Ближний Восток, безусловно. Дискуссии по тематике, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что после каждого телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа поступают указания по тем направлениям работы, которые были определены. В числе вопросов, помимо раздражителей в двусторонних вопросах и Ближнего Востока "повышение, скажем так, ответственности, наших партнеров за рубежом, прежде всего, в США, с точки зрения воздействия на Киев в интересах выхода на урегулирование с учетом тех изменений, которые происходят на земле и с учетом тех базовых установок, которые дал президент и которые отражены в меморандуме, переданном украинской стороне в Стамбуле".
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ПолитикаРОССИЯСШАСергей РябковБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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