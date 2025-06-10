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РЖД удерживает объем в 45% деловых поездок в России

РЖД удерживает объем в 45% деловых поездок в России - 10.06.2025, ПРАЙМ

РЖД удерживает объем в 45% деловых поездок в России

Железнодорожный транспорт удерживает объем в 45% деловых поездок в России, при этом почти половина командировочных предпочитают сидячие вагоны, говорится в... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T06:27+0300

2025-06-10T06:27+0300

2025-06-10T06:27+0300

бизнес

россия

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ржд

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Железнодорожный транспорт удерживает объем в 45% деловых поездок в России, при этом почти половина командировочных предпочитают сидячие вагоны, говорится в исследовании компании "Аэроклуб", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Спрос на железнодорожные поездки среди корпоративных клиентов в январе-мае 2025 года сохранился на уровне прошлого года. В целом на поезда в текущем году пришлось 45% всех командировок, совершенных сотрудниками российских компаний", - сообщили в компании. При этом в "Аэроклубе" отметили, что второй год подряд спрос на поезда устойчиво превышает допандемийный уровень: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество командировок на железнодорожном транспорте выросло на 11%. "В условиях ограниченного авиасообщения, переоценки командировочных бюджетов и растущей внутренней мобильности железная дорога остается одним из ключевых элементов корпоративной логистики. Дополнительным фактором роста интереса к регулярным составам стало повышение уровня сервиса в этом сегменте – РЖД активно обновляет парк пассажирских вагонов, внедряя современные технологии и повышая привлекательность поездов для целей бизнеса", - сказала управляющий директор компании Юлия Липатова, слова которой привели в сообщении. Согласно исследованию, Москва остается основным направлением для командировок: на нее пришлось 28% всех билетов, при этом спрос снизился на 5%, а средняя стоимость выросла на 15% до 5 200 рублей. Второе место удерживает Санкт-Петербург с долей 13% и умеренным ростом средней цены до 5 800 рублей (+3%). На третью строчку впервые вышел Краснодар, обойдя Нижний Новгород: спрос на поездки в город вырос на 4%, а средняя стоимость увеличилась на 26% до 4 100 рублей. При этом доля Краснодара осталась на уровне 5%. Нижний Новгород, который традиционно занимал третье место за счет высокого спроса на скоростные поезда, в 2025 году опустился на четвертую позицию: его доля снизилась с 5% до 4%, спрос упал на 5%. В десятку самых востребованных направлений также вошли Адлер, где спрос вырос на 23%, Тюмень с приростом на 27%, Воронеж (-12 %), Ростов-на-Дону (-31%), Ярославль (-5 %) и Тобольск, куда число командировок на поезде увеличилось на 31% год к прошлому году. Сегмент сидячих мест остается крупнейшим по объему – 46% всех поездок, несмотря на снижение спроса на 3%. Купейные вагоны удерживают 45% рынка. "Вырос интерес к плацкартным вагонам: на них пришлось 6% всех поездок, что на 1% больше, чем годом ранее. Доля вагонов СВ остается на уровне 4%. Самый стремительный рост наблюдается в сегменте вагонов люкс: спрос увеличился на 39%, но доля осталась менее 1%", - говорится в исследовании. В отраслевом разрезе наибольшее количество поездок по-прежнему совершают компании из сферы розничной торговли, однако их доля снизилась с 27% до 23%, а объем командировок сократился на 13%, сообщили в "Аэроклубе". На этом фоне растет активность со стороны нефтегазового сектора и энергетики: число поездок увеличилось на 25%, доля достигла 13%. Также выросло число командировок сотрудников фармацевтических компаний – на 4% по сравнению с прошлым годом, их доля возросла до 10%.

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нижний новгород

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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