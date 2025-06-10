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Более половины инвестиций в экономику Сахалина делают в несырьевые проекты - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Более половины инвестиций в экономику Сахалина делают в несырьевые проекты
Более половины инвестиций в экономику Сахалина делают в несырьевые проекты - 10.06.2025, ПРАЙМ
Более половины инвестиций в экономику Сахалина делают в несырьевые проекты
Более половины всех вложений в экономику Сахалинской области инвесторы делают в несырьевые проекты, регион уходит от статуса сырьевого и становится... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T03:32+0300
2025-06-10T03:32+0300
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Более половины всех вложений в экономику Сахалинской области инвесторы делают в несырьевые проекты, регион уходит от статуса сырьевого и становится научно-техническим, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. "Сахалин становится не сырьевым регионом, а научно-техническим. И больше того, значит, у нас растут инвестиции. Например, на 9,2% выросли инвестиции по сравнению с предшествующим (2023) годом, у нас рекордные инвестиции - 355 миллиардов рублей… инвестиции в прошлом году, имеется в виду частные, государственные, разные. И это рекорд. Сейчас уже почти полгода прошло, и этот показатель растет. Создаются рабочие места новые. И инвестиционные вложения в основном вкладываются в диверсификацию, то есть сырьевые вложения - менее 50%, а больше 50% - это новые проекты", - сказал Лимаренко. Он отметил, что сейчас, например, специалисты ведут работу в сахалинском университете, чтобы обслуживать проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3" по направлению научно-исследовательских работ. "Потому что для того, чтобы решить часть научно-исследовательских заданий, направляют материалы за границу или в Москву для того, чтобы сделать химический анализ или какие-то другие исследования. Мы лаборатории сейчас создаем у себя и создаем соответствующие научно-образовательные проекты. Всем этим мы занимаемся с базовыми компаниями: "Сахалинская энергия", "Газпромбанк" и другие", - уточнил губернатор. Лимаренко напомнил, что Сахалинская область занимается и новой энергетикой - с ведущими инженерными университетами РФ, в числе которых Бауманский, МФТИ и ряд других, создали водородный кластер, водородный полигон.
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россия, москва, рф, "сахалин-1", сахалин-2, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, "Сахалин-1", Сахалин-2, Газпромбанк
03:32 10.06.2025
 
Более половины инвестиций в экономику Сахалина делают в несырьевые проекты

Лимаренко: Сахалин уходит от статуса сырьевого региона и становится научно-техническим

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Более половины всех вложений в экономику Сахалинской области инвесторы делают в несырьевые проекты, регион уходит от статуса сырьевого и становится научно-техническим, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко.
"Сахалин становится не сырьевым регионом, а научно-техническим. И больше того, значит, у нас растут инвестиции. Например, на 9,2% выросли инвестиции по сравнению с предшествующим (2023) годом, у нас рекордные инвестиции - 355 миллиардов рублей… инвестиции в прошлом году, имеется в виду частные, государственные, разные. И это рекорд. Сейчас уже почти полгода прошло, и этот показатель растет. Создаются рабочие места новые. И инвестиционные вложения в основном вкладываются в диверсификацию, то есть сырьевые вложения - менее 50%, а больше 50% - это новые проекты", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что сейчас, например, специалисты ведут работу в сахалинском университете, чтобы обслуживать проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Сахалин-3" по направлению научно-исследовательских работ.
"Потому что для того, чтобы решить часть научно-исследовательских заданий, направляют материалы за границу или в Москву для того, чтобы сделать химический анализ или какие-то другие исследования. Мы лаборатории сейчас создаем у себя и создаем соответствующие научно-образовательные проекты. Всем этим мы занимаемся с базовыми компаниями: "Сахалинская энергия", "Газпромбанк" и другие", - уточнил губернатор.
Лимаренко напомнил, что Сахалинская область занимается и новой энергетикой - с ведущими инженерными университетами РФ, в числе которых Бауманский, МФТИ и ряд других, создали водородный кластер, водородный полигон.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФ"Сахалин-1"Сахалин-2Газпромбанк
 
 
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