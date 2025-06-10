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В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T08:32+0300
2025-06-10T08:32+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, страна "Большой семерки" согласилась принять груз с танкера под санкциями, что говорит о "растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой".Импортеры из Японии обычно избегают грузов, перевозимых на судах, попадающих под санкции, но это может меняться в свете политики администрации Трампа. В агентстве отметили, что сделка включала закупку 600 тысяч баррелей для обеспечения энергетической безопасности Японии.
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россия
Экономика, РОССИЯ
08:32 10.06.2025
 
В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

Bloomberg: зарубежные компании стали меньше опасаться вторичных санкций

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота грузового порта Новороссийска
Работа грузового порта Новороссийска - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает агентство Bloomberg.
Согласно изданию, страна "Большой семерки" согласилась принять груз с танкера под санкциями, что говорит о "растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой".
Импортеры из Японии обычно избегают грузов, перевозимых на судах, попадающих под санкции, но это может меняться в свете политики администрации Трампа. В агентстве отметили, что сделка включала закупку 600 тысяч баррелей для обеспечения энергетической безопасности Японии.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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