https://1prime.ru/20250610/sanktsii-858354192.html

В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой

Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:32+0300

2025-06-10T08:32+0300

2025-06-10T08:32+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, страна "Большой семерки" согласилась принять груз с танкера под санкциями, что говорит о "растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой".Импортеры из Японии обычно избегают грузов, перевозимых на судах, попадающих под санкции, но это может меняться в свете политики администрации Трампа. В агентстве отметили, что сделка включала закупку 600 тысяч баррелей для обеспечения энергетической безопасности Японии.

https://1prime.ru/20250609/salvini-858336958.html

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