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В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T08:32+0300
2025-06-10T08:32+0300
2025-06-10T08:32+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, страна "Большой семерки" согласилась принять груз с танкера под санкциями, что говорит о "растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой".Импортеры из Японии обычно избегают грузов, перевозимых на судах, попадающих под санкции, но это может меняться в свете политики администрации Трампа. В агентстве отметили, что сделка включала закупку 600 тысяч баррелей для обеспечения энергетической безопасности Японии.
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В Bloomberg отметили ослабление санкционных опасений из-за связей с Москвой
Bloomberg: зарубежные компании стали меньше опасаться вторичных санкций
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Японская компания Taiyo Oil Co. приобрела партию российской нефти марки Sakhalin Blend с танкера Voyager, находящегося под санкциями США и Евросоюза, передает агентство Bloomberg
.
Согласно изданию, страна "Большой семерки" согласилась принять груз с танкера под санкциями, что говорит о "растущей легкости для покупателей по всему миру в отношениях с Москвой".
Импортеры из Японии обычно избегают грузов, перевозимых на судах, попадающих под санкции, но это может меняться в свете политики администрации Трампа. В агентстве отметили, что сделка включала закупку 600 тысяч баррелей для обеспечения энергетической безопасности Японии.
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