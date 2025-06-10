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Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России
Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит во вторник предложения по новому санкционному пакету против России в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:15+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит во вторник предложения по новому санкционному пакету против России в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо."Мы организуем совместную пресс-конференцию главы Еврокомиссии и верховного представителя Каллас по 18-му пакету санкции против России", - сказала Пиньо на брифинге.Ранее сообщалось, что предложения по санкциям были представлены постоянным представителям государств-членов ЕС.СМИ сообщают, что предложения касаются, в частности, снижения потолка цен на российскую нефть, а также затрагивают финансовую сферу.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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россия, ек
Глава ЕК представит предложения по новому пакету санкций против России
Глава ЕК представит во вторник предложения по новому пакету санкций против РФ
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит во вторник предложения по новому санкционному пакету против России в 15.00 (16.00 мск), сообщила официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы организуем совместную пресс-конференцию главы Еврокомиссии и верховного представителя Каллас по 18-му пакету санкции против России", - сказала Пиньо на брифинге.
Ранее сообщалось, что предложения по санкциям были представлены постоянным представителям государств-членов ЕС.
СМИ сообщают, что предложения касаются, в частности, снижения потолка цен на российскую нефть, а также затрагивают финансовую сферу.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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