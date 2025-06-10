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Еврокомиссия предложила ввести санкции против "Северных потоков"
Еврокомиссия предложила ввести санкции против "Северных потоков" - 10.06.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия предложила ввести санкции против "Северных потоков"
Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:28+0300
2025-06-10T16:28+0300
2025-06-10T16:36+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. ЕК во вторник представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций. "Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - заявила глава ЕК на брифинге в Брюсселе.Согласно заявлению Фон дер Ляйен, "это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний". Она подчеркнула, что "возврата к прошлому не будет".Глава Еврокомиссии также выступила со следующими предложениями:
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газ, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, ек, северный поток - 2
Экономика, Газ, Брюссель, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, Северный поток - 2
Еврокомиссия предложила ввести санкции против "Северных потоков"
Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против "Северных потоков"
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия официально предложила ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
ЕК во вторник представила свои предложения по очередному, 18-му пакету антироссийских санкций.
"Еврокомиссия впервые предлагает ввести санкции против "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - заявила глава ЕК на брифинге в Брюсселе.
Согласно заявлению Фон дер Ляйен, "это означает запрет на работу с ними для всех европейских компаний". Она подчеркнула, что "возврата к прошлому не будет".
Глава Еврокомиссии также выступила со следующими предложениями:
- отключить от системы SWIFT дополнительно еще 22 российских банка;
- понизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель;
- запретить импорт а ЕС нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти.