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Омский губернатор объяснил, почему четыре дня не работал мобильный интернет - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Омский губернатор объяснил, почему четыре дня не работал мобильный интернет
Омский губернатор объяснил, почему четыре дня не работал мобильный интернет - 10.06.2025, ПРАЙМ
Омский губернатор объяснил, почему четыре дня не работал мобильный интернет
Губернатор Омской области Виталий Хоценко объяснил в своем Telegram-канале, что четырехдневные перебои с работой мобильного интернета связаны с вопросами... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T22:42+0300
2025-06-10T22:42+0300
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ОМСК, 10 июн - ПРАЙМ. Губернатор Омской области Виталий Хоценко объяснил в своем Telegram-канале, что четырехдневные перебои с работой мобильного интернета связаны с вопросами безопасности. Перебои с работой мобильного интернета начались в регионе в прошлую пятницу. Доступ к услуге отсутствовал у операторов T2, Yota и Билайн. "Уважаемые омичи! Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью и мобильным интернетом. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием", - написал Виталий Хоценко. Ранее Хоценко сообщил, что сбои связаны с плановым ремонтом оборудования. Пресс-службы операторов мобильной связи при этом сообщали, что доступа к услуге нет по независящим от них причинам.
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технологии, бизнес, общество , омская область, омск, yota, билайн
Технологии, Бизнес, Общество , Омская область, ОМСК, Yota, Билайн
22:42 10.06.2025
 
Омский губернатор объяснил, почему четыре дня не работал мобильный интернет

Губернатор Омской области Хоценко объяснил сбои в работе мобильного интернета

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкSamsung Galaxy S24
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ОМСК, 10 июн - ПРАЙМ. Губернатор Омской области Виталий Хоценко объяснил в своем Telegram-канале, что четырехдневные перебои с работой мобильного интернета связаны с вопросами безопасности.
Перебои с работой мобильного интернета начались в регионе в прошлую пятницу. Доступ к услуге отсутствовал у операторов T2, Yota и Билайн.
"Уважаемые омичи! Вижу все ваши сообщения по поводу проблем с мобильной связью и мобильным интернетом. Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием", - написал Виталий Хоценко.
Ранее Хоценко сообщил, что сбои связаны с плановым ремонтом оборудования. Пресс-службы операторов мобильной связи при этом сообщали, что доступа к услуге нет по независящим от них причинам.
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