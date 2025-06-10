https://1prime.ru/20250610/scheta-858361079.html

В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных

В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных - 10.06.2025, ПРАЙМ

В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных

Инвестиционные счета для новорожденных, ввести которые для появившихся на свет в 2025-2029 годах предложил президент США Дональд Трамп, обойдутся бюджету страны | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T11:06+0300

2025-06-10T11:06+0300

2025-06-10T11:06+0300

экономика

финансы

сша

дональд трамп

uber

goldman sachs

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Инвестиционные счета для новорожденных, ввести которые для появившихся на свет в 2025-2029 годах предложил президент США Дональд Трамп, обойдутся бюджету страны минимум в 18,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. В понедельник президент США Дональд Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорождённому в США будет открыт инвестиционный счёт с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку от ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в неё дополнительные миллиарды. На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета предназначены для детей, рождённых в период с 2025 по 2029 год. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Национального центра статистики здравоохранения США, в предыдущую пятилетку, то есть с 2020 по 2024 годы, в среднем в год в Соединенных Штатах рождалось 3,633 миллиона человек. Таким образом, подобная инвестпрограмма с учетом первоначального капитала в 1000 долларов и при сохранении уровня рождаемости потребует от бюджета страны минимум 3,663 миллиарда долларов в год, или 18,164 миллиарда долларов на горизонте пяти лет.

https://1prime.ru/20250610/defolt-858354993.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп, uber, goldman sachs