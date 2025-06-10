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В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных
В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных - 10.06.2025, ПРАЙМ
В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных
Инвестиционные счета для новорожденных, ввести которые для появившихся на свет в 2025-2029 годах предложил президент США Дональд Трамп, обойдутся бюджету страны | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:06+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Инвестиционные счета для новорожденных, ввести которые для появившихся на свет в 2025-2029 годах предложил президент США Дональд Трамп, обойдутся бюджету страны минимум в 18,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. В понедельник президент США Дональд Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорождённому в США будет открыт инвестиционный счёт с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку от ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в неё дополнительные миллиарды. На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета предназначены для детей, рождённых в период с 2025 по 2029 год. Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Национального центра статистики здравоохранения США, в предыдущую пятилетку, то есть с 2020 по 2024 годы, в среднем в год в Соединенных Штатах рождалось 3,633 миллиона человек. Таким образом, подобная инвестпрограмма с учетом первоначального капитала в 1000 долларов и при сохранении уровня рождаемости потребует от бюджета страны минимум 3,663 миллиарда долларов в год, или 18,164 миллиарда долларов на горизонте пяти лет.
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финансы, сша, дональд трамп, uber, goldman sachs
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, Uber, Goldman Sachs
В США подсчитали стоимость инвестиционных "счетов Трампа" для новорожденных
Инвестиционные счета для новорожденных в США обойдутся бюджету в $18,2 миллиарда
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Инвестиционные счета для новорожденных, ввести которые для появившихся на свет в 2025-2029 годах предложил президент США Дональд Трамп, обойдутся бюджету страны минимум в 18,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
В понедельник президент США Дональд Трамп представил новую федеральную инициативу: каждому новорождённому в США будет открыт инвестиционный счёт с первоначальным взносом в 1000 долларов из госбюджета. Программа получила мощную поддержку от ведущих представителей бизнеса, которые пообещали вложить в неё дополнительные миллиарды.
На круглом столе в Белом доме, в котором участвовали более десятка генеральных директоров, включая руководителей Uber, Goldman Sachs и Dell Technologies, президент рассказал подробности об этих "счетах Трампа": это будут инвестиционные счета с налоговыми льготами, доход по которым будет зависеть от динамики фондового рынка. Счета предназначены для детей, рождённых в период с 2025 по 2029 год.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Национального центра статистики здравоохранения США, в предыдущую пятилетку, то есть с 2020 по 2024 годы, в среднем в год в Соединенных Штатах рождалось 3,633 миллиона человек.
Таким образом, подобная инвестпрограмма с учетом первоначального капитала в 1000 долларов и при сохранении уровня рождаемости потребует от бюджета страны минимум 3,663 миллиарда долларов в год, или 18,164 миллиарда долларов на горизонте пяти лет.
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