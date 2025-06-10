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Посол в Белграде ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией
Посол в Белграде ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией - 10.06.2025, ПРАЙМ
Посол в Белграде ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:25+0300
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БЕЛГРАД, 10 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией. Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ. Гостей встречал Боцан-Харченко с супругой и коллегами. Торжественное мероприятие началось с исполнения национальных гимнов России и Сербии. "Сербия не присоединилась к санкциям против РФ, но еще есть и будет ущерб от санкций в окружении Сербии, что касается логистики и транспорта, банковских платежей, но, вне зависимости от этого, мы наладили работу межправительственной комиссии и сделаем шаги в хорошем направлении в предстоящие месяцы. Во всяком случае, до конца года, убежден, мы увеличим наш торговый оборот", - заявил посол России собравшимся и отметил прогресс сотрудничества в сфере энергетики, культуры и спорта. На прием в посольство России также пришли председатель парламента Ана Брнабич, патриарх Сербский Порфирий, вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, глава МИД Марко Джурич, министр обороны Братислав Гашич, министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, министр экономики Адрияна Месарович и другие члены правительства Сербии, экс-президент Сербии Томислав Николич, послы Белоруссии Сергей Малиновский, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев, руководство диппредставительств других стран, местные политики, общественники, деятели искусства, представители Россотрудничества и торгпредства РФ.
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россия, сербия, мид, торговля
Экономика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, МИД, торговля
Посол в Белграде ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией
Посол Боцан-Харченко: до конца года возможен рост торгового оборота России и Сербии
БЕЛГРАД, 10 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что до конца года ожидает роста торгового оборота между Россией и Сербией.
Члены правительства Сербии во главе с премьером Джуро Мацутом, а также спикер парламента Ана Брнабич прибыли на прием в честь Дня России в посольство РФ. Гостей встречал Боцан-Харченко с супругой и коллегами.
Торжественное мероприятие началось с исполнения национальных гимнов России и Сербии.
"Сербия не присоединилась к санкциям против РФ, но еще есть и будет ущерб от санкций в окружении Сербии, что касается логистики и транспорта, банковских платежей, но, вне зависимости от этого, мы наладили работу межправительственной комиссии и сделаем шаги в хорошем направлении в предстоящие месяцы. Во всяком случае, до конца года, убежден, мы увеличим наш торговый оборот", - заявил посол России собравшимся и отметил прогресс сотрудничества в сфере энергетики, культуры и спорта.
На прием в посольство России также пришли председатель парламента Ана Брнабич, патриарх Сербский Порфирий, вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич, глава МИД Марко Джурич, министр обороны Братислав Гашич, министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, министр экономики Адрияна Месарович и другие члены правительства Сербии, экс-президент Сербии Томислав Николич, послы Белоруссии Сергей Малиновский, Казахстана Мади Атамкулов, Азербайджана Камил Хасиев, руководство диппредставительств других стран, местные политики, общественники, деятели искусства, представители Россотрудничества и торгпредства РФ.
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