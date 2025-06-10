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Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за продажу алкоголя в чатах мессенджера - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за продажу алкоголя в чатах мессенджера
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за продажу алкоголя в чатах мессенджера - 10.06.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за продажу алкоголя в чатах мессенджера
Таганский суд Москвы оштрафовал на на 3,5 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:34+0300
2025-06-10T16:34+0300
технологии
россия
whatsapp
штраф
суд
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на на 3,5 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы WhatsApp LLC признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Анохина. Протокол был составлен за отказ удалить сообщение из чатов, через которые пользователи продавали алкогольную продукцию. Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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технологии, россия, whatsapp, штраф, суд
Технологии, РОССИЯ, WhatsApp, штраф, суд
16:34 10.06.2025
 
Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за продажу алкоголя в чатах мессенджера

Суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 3,5 млн рублей за продажу алкоголя в чатах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПриложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на на 3,5 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы WhatsApp LLC признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Анохина.
Протокол был составлен за отказ удалить сообщение из чатов, через которые пользователи продавали алкогольную продукцию.
Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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