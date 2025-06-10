https://1prime.ru/20250610/shtraf-858376565.html

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент - 10.06.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фотосервис Pinterest за отказ удалить запрещенные на территории России изображения, передает... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:43+0300

2025-06-10T16:43+0300

2025-06-10T16:43+0300

pinterest

россия

штраф

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фотосервис Pinterest за отказ удалить запрещенные на территории России изображения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Анохина. Протокол был составлен за отказ удалить публикации с оскорблением представителей власти, а именно полицейских. Pinterest - фотосервис, позволяющий пользователям добавлять изображения в режиме онлайн, а также сортировать их в тематические подборки.

https://1prime.ru/20250610/shtraf-858376355.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

pinterest, россия, штраф, суд