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Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент - 10.06.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фотосервис Pinterest за отказ удалить запрещенные на территории России изображения, передает... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:43+0300
2025-06-10T16:43+0300
2025-06-10T16:43+0300
pinterest
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фотосервис Pinterest за отказ удалить запрещенные на территории России изображения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Анохина. Протокол был составлен за отказ удалить публикации с оскорблением представителей власти, а именно полицейских. Pinterest - фотосервис, позволяющий пользователям добавлять изображения в режиме онлайн, а также сортировать их в тематические подборки.
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pinterest, россия, штраф, суд
Pinterest, РОССИЯ, штраф, суд
Суд в Москве оштрафовал Pinterest за отказ удалить запрещенный контент
Суд Москвы оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенные публикации
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фотосервис Pinterest за отказ удалить запрещенные на территории России изображения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Pinterest Europe Limited признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Анохина.
Протокол был составлен за отказ удалить публикации с оскорблением представителей власти, а именно полицейских.
Pinterest - фотосервис, позволяющий пользователям добавлять изображения в режиме онлайн, а также сортировать их в тематические подборки.
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