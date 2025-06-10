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Швеция достигнет новых показателей расходов на оборону за счет займов - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Швеция достигнет новых показателей расходов на оборону за счет займов
Швеция достигнет новых показателей расходов на оборону за счет займов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Швеция достигнет новых показателей расходов на оборону за счет займов
Новые расходы на оборону Швеции для достижения целевых показателей НАТО будут финансироваться за счет привлечения заемных средств, заявила министр финансов... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:42+0300
2025-06-10T10:42+0300
экономика
финансы
швеция
марк рютте
нато
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новые расходы на оборону Швеции для достижения целевых показателей НАТО будут финансироваться за счет привлечения заемных средств, заявила министр финансов королевства Элизабет Свантессон. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. "Новые решения, новые военные расходы в течение нескольких лет - может быть, четырех или пяти лет - будут финансироваться за счет долга", - сказала Свантессон агентству Блумберг. Министр добавила, что в течение короткого времени страна будет полагаться на собственную экономику, но в долгосрочной перспективе Швеции понадобится постоянное финансирование для оборонных нужд. Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. Ранее премьер Ульф Кристерссон заявил, что к 2030 году Швеция будет тратить на оборону 3,5% ВВП. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
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финансы, швеция, марк рютте, нато
Экономика, Финансы, ШВЕЦИЯ, Марк Рютте, НАТО
10:42 10.06.2025
 
Швеция достигнет новых показателей расходов на оборону за счет займов

Минфин Швеции: военные расходы будут финансироваться за счет заемных средств

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© fotolia.com / byggarn.se
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Новые расходы на оборону Швеции для достижения целевых показателей НАТО будут финансироваться за счет привлечения заемных средств, заявила министр финансов королевства Элизабет Свантессон.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
"Новые решения, новые военные расходы в течение нескольких лет - может быть, четырех или пяти лет - будут финансироваться за счет долга", - сказала Свантессон агентству Блумберг.
Министр добавила, что в течение короткого времени страна будет полагаться на собственную экономику, но в долгосрочной перспективе Швеции понадобится постоянное финансирование для оборонных нужд.
Шведские власти активно увеличивают оборонные расходы, наращивают число вооружений и планируют увеличить численность своих вооруженных сил. Ранее премьер Ульф Кристерссон заявил, что к 2030 году Швеция будет тратить на оборону 3,5% ВВП. В период с 2025 по 2030 год шведское минобороны планирует направить значительную часть ресурсов на ремонт, модификацию и продление срока службы имеющейся техники, пополнение запасов боеприпасов, средств ПВО и предметов снабжения.
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ЭкономикаФинансыШВЕЦИЯМарк РюттеНАТО
 
 
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