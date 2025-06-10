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Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов
Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят, заявил венгерский министр... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T20:47+0300
2025-06-10T20:47+0300
энергетика
газ
венгрия
будапешт
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БУДАПЕШТ, 10 июн - ПРАЙМ. Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Венгерское правительство никогда не поддержит предложение Брюсселя, которое ухудшит энергетическую безопасность страны или приведет к росту расходов на коммунальные услуги, поэтому мы выступаем решительно против плана запрета импорта энергоносителей из России", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Надьканиже. Трансляция велась на его YouTube-канале. Он подчеркнул, что на встрече министров энергетики стран ЕС будет стремиться к тому, чтобы "не допустить брюссельского плана, который отрежет Венгрию от ее нынешних источников энергии". Будапешт считает этот вопрос важной частью своего суверенитета и не допустит, чтобы Брюссель указывал Венгрии, из какого источника ей можно покупать энергоносители, отметил Сийярто. Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, венгрия, будапешт, брюссель, петер сийярто, ес, ек
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Брюссель, Петер Сийярто, ЕС, ЕК
20:47 10.06.2025
 
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов

Сийярто: Венгрия решительно отвергает план ЕК по отказу от российских энергоресурсов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 10 июн - ПРАЙМ. Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов и будет бороться, чтобы он не был принят, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгерское правительство никогда не поддержит предложение Брюсселя, которое ухудшит энергетическую безопасность страны или приведет к росту расходов на коммунальные услуги, поэтому мы выступаем решительно против плана запрета импорта энергоносителей из России", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Надьканиже. Трансляция велась на его YouTube-канале.
Он подчеркнул, что на встрече министров энергетики стран ЕС будет стремиться к тому, чтобы "не допустить брюссельского плана, который отрежет Венгрию от ее нынешних источников энергии".
Будапешт считает этот вопрос важной частью своего суверенитета и не допустит, чтобы Брюссель указывал Венгрии, из какого источника ей можно покупать энергоносители, отметил Сийярто.
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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ЭнергетикаГазВЕНГРИЯБудапештБрюссельПетер СийяртоЕСЕК
 
 
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