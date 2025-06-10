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Названы самые большие скидки на "горящие туры" в июне

Названы самые большие скидки на "горящие туры" в июне - 10.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые большие скидки на "горящие туры" в июне

Самые большие скидки на "горящие туры" в июне предлагаются на внутрироссийские направления - Сочи, Минводы, Санкт-Петербург, средняя скидка составляет 27%,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:00+0300

2025-06-10T07:00+0300

2025-06-10T07:00+0300

бизнес

россия

экономика

турция

абхазия

сочи

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Самые большие скидки на "горящие туры" в июне предлагаются на внутрироссийские направления - Сочи, Минводы, Санкт-Петербург, средняя скидка составляет 27%, говорится в исследовании сервиса "Турвизор", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Средняя скидка составляет 27% при покупке "горящего тура" для путешествия внутри России. В первую очередь, речь идет о турах на 6-7 ночей с дисконтом в Сочи и Красную Поляну, однако также встречаются подобные предложения в Кавказские Минеральные Воды, Домбай и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе на основе собственных данных. При этом на втором месте по размеру скидки находится Египет. В среднем скидка на "горящие туры" в эту страну составляет 22%. На третьем месте расположилась Турция с показателем скидки в 21%, рассказали в "Турвизоре". Там пояснили, что "горящих туров" немного и обычно предлагаются в ближайшие даты до вылета, поскольку у туроператоров остаются выкупленные и свободные места на рейсе. "Внутрироссийские туры, как правило, предоставляют скидки с размещением в трехзвездочных отелях – на них приходится больше половины от всех предложений по РФ. А вот в случае "горящих туров" в Турцию основная часть туров с дисконтом составляют туры с пятизвездочным отелем", - уточнили в сервисе. В топ-5 популярных направлений для покупки горящих туров также вошли Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты. "Средняя скидка в случае Абхазии составила 18%, причем самые выгодные предложения оказались с вылетом из Санкт-Петербурга, где дисконт составлял около 25%. А "горящие туры" в ОАЭ продаются со скидкой в 16% и их общее количество меньше, чем в вышеперечисленные страны", - рассказали в сервисе.

турция

абхазия

сочи

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бизнес, россия, турция, абхазия, сочи