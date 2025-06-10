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СМИ: тарифы Трампа могут сорвать возрождение промышленности в США

СМИ: тарифы Трампа могут сорвать возрождение промышленности в США - 10.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: тарифы Трампа могут сорвать возрождение промышленности в США

Введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы могут сорвать возрождение промышленности в штатах американского Среднего Запада, где за последние годы... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T19:43+0300

2025-06-10T19:43+0300

2025-06-10T19:43+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы могут сорвать возрождение промышленности в штатах американского Среднего Запада, где за последние годы наметился рост числа рабочих мест в обрабатывающем секторе, сообщает агентство Блумберг. "Теперь пошлины президента Дональда Трампа угрожают остановить возрождение региона (Среднего Запада, то есть штатов на северо-востоке США - ред.)", - говорится в статье. По данным агентства, с начала 2021 года в штатах Среднего Запада, от Кливленда до Омахи, было создано более 100 тысяч промышленных рабочих мест. Этому способствовали перебои в глобальных цепочках поставок на фоне пандемии, а также федеральные субсидии на развитие чистой энергетики, производство электромобилей и полупроводников. Однако, как пишут авторы, введенные тарифы повысили стоимость сырья и оборудования, необходимого для расширения производства, а также спровоцировали ответные пошлины со стороны торговых партнеров США, что ставит под угрозу экспорт предприятий региона. Даже те производители, которые получили выгоду от подорожания импортных товаров, обеспокоены снижением потребительской уверенности, что может сказаться на спросе, отмечает Блумберг. Агентство со ссылкой на Бюро трудовой статистики США отмечает, что регион Среднего Запада, включая Иллинойс, Индиану, Айову, Канзас, Мичиган, Миннесоту, Миссури, Небраску, Северную и Южную Дакоту, Огайо и Висконсин, обеспечивает почти треть всех промышленных рабочих мест в стране. В период с 1998 по 2010 год эти штаты потеряли около 2 миллионов рабочих мест в промышленности - в основном из-за переноса производств за рубеж после вступления Китая в ВТО и заключения новых торговых соглашений. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, вто