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В Белом доме растет поддержка назначения Бессента главой ФРС, пишут СМИ

В Белом доме растет поддержка назначения Бессента главой ФРС, пишут СМИ - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Белом доме растет поддержка назначения Бессента главой ФРС, пишут СМИ

Внутри администрации президента США Дональда Трампа усиливается поддержка назначения министра финансов страны Скотта Бессента на пост следующего главы... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T21:34+0300

2025-06-10T21:34+0300

2025-06-10T22:00+0300

мировая экономика

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сша

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джером пауэлл

федрезерв

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ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. Внутри администрации президента США Дональда Трампа усиливается поддержка назначения министра финансов страны Скотта Бессента на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Всё больше советников внутри и за пределами администрации Трампа выдвигают на пост следующего председателя Федеральной резервной системы кандидатуру министра финансов Скотта Бессента", - говорится в публикации. По словам осведомленных источников, в небольшой список рассматриваемых кандидатов также вошел бывший представитель Федрезерва Кевин Уорш, которого Трамп собеседовал в качестве возможного кандидата на должность министра финансов, директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт, один из управляющих ФРС Кристофер Уоллер, а также бывший президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, занимавший пост замминистра финансов США в первой администрации Трампа. Полномочия нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла истекают в мае 2026 года. Как заявлял ранее Трамп, имя его преемника на посту главы регулятора будет озвучено "очень скоро". При этом агентство указывает, что в должности министра финансов сам Бессент играет "ключевую роль" в процессе поиска и собеседования на должность следующего председателя ФРС.

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мировая экономика, финансы, сша, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент, джером пауэлл, федрезерв, всемирный банк