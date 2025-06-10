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Российский рынок акций закрылся снижением на 0,56%

Российский рынок акций закрылся снижением на 0,56% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся снижением на 0,56%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,56%, следует из данных Московской биржи. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T18:57+0300

2025-06-10T18:57+0300

2025-06-10T18:57+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 0,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,56% - до 2 722,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,84%, до 1 161,46 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,14%, до 1 091,1 пункта.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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