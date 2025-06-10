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Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями - 10.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T23:22+0300
2025-06-10T23:22+0300
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ПАРИЖ, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС. "Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать", - заявил он в эфире телеканала France 2. Ранее во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, сотрудница скончалась от полученных ранений. Макрон выразил мнение, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. По словам экс-премьера, подростки ежедневно проводят перед экраном от 3,5 до пяти часов. В связи с этим Атталь призвал, чтобы каждый подросток проходил оценку на предмет зависимости от гаджетов в 11 и 15 лет. Он также предложил установить для молодежи, имеющей доступ к соцсетям, то есть старше 15 и младше 18 лет, цифровой комендантский час, закрыв для них соцсети с 22 часов вечера до восьми утра.
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бизнес, технологии, франция, париж, европа, эммануэль макрон, ес
Бизнес, Технологии, ФРАНЦИЯ, Париж, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, ЕС
23:22 10.06.2025
 
Во Франции подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Макрон заявил, что запретит использование соцсетей подростками до 15 лет

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 16 в Москве
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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ПАРИЖ, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запретит использование социальных сетей подростками до 15 лет, если такой запрет не введет ЕС.
"Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать", - заявил он в эфире телеканала France 2.
Ранее во вторник учащийся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна, сотрудница скончалась от полученных ранений. Макрон выразил мнение, что подростки становятся все более агрессивными из-за влияния социальных сетей.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью.
По словам экс-премьера, подростки ежедневно проводят перед экраном от 3,5 до пяти часов. В связи с этим Атталь призвал, чтобы каждый подросток проходил оценку на предмет зависимости от гаджетов в 11 и 15 лет. Он также предложил установить для молодежи, имеющей доступ к соцсетям, то есть старше 15 и младше 18 лет, цифровой комендантский час, закрыв для них соцсети с 22 часов вечера до восьми утра.
#Павел Дуров
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