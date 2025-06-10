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Доклад: США пытаются навязать Европе грязный газ

Доклад: США пытаются навязать Европе грязный газ - 10.06.2025, ПРАЙМ

Доклад: США пытаются навязать Европе грязный газ

США пытаются навязать Европе грязный газ, перечеркивая экологические усилия европейцев, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T04:50+0300

2025-06-10T04:50+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. США пытаются навязать Европе грязный газ, перечеркивая экологические усилия европейцев, говорится в докладе "РИА Новости Аналитика" "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире". "Крайне большой "углеродный след" добываемых в США сланцевых газа и нефти переводит их в качественно иную категорию энергоносителей и делает их фактически самым экологически грязным топливом в мире. Более того, фактически подрывает, если не "убивает" коллективные усилия мирового сообщества по борьбе с потеплением", – говорится в докладе. Расчеты показывают, как подчеркивается, что не учтенные официальной статистикой выбросы парниковых газов в США, связанные с утечками метана при сланцевой нефтегазодобыче, – крупнейшая в мире непризнанная экологическая проблема. Реальные выбросы сланцевой индустрии США почти в 20 раз больше заявляемых американским правительством и составляют до 4,9 миллиарда тонн СО2-эквивалента в год (данные за 2018 год), что составляет 13% всех мировых парниковых выбросов, указано в докладе. Это почти в шесть раз больше всех парниковых выбросов в ФРГ и составляет 125% от выбросов парниковых газов в ЕС в целом (2018 год). Оценки по России, как уточняется, составляют 1,5 миллиарда СО2-эквивалента в год. "Предпринимая агрессивные попытки экспорта своего СПГ в Европу взамен российского конвенционального, США пытаются навязать ЕС газ, характеристики которого могут полностью перечеркнуть результат европейских усилий, включая германские, по борьбе с глобальным потеплением, в частности, сорвать достижение стратегической цели ЕС сокращения выбросов на 55% к 2030 году и отказа от угольной генерации", – подчеркивается в докладе.

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