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В США предупредили о последствиях торговой политики Трампа

В США предупредили о последствиях торговой политики Трампа - 10.06.2025, ПРАЙМ

В США предупредили о последствиях торговой политики Трампа

Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:38+0300

2025-06-10T15:38+0300

2025-06-10T15:38+0300

экономика

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Торговая и инвестиционная политика администрации президента США Дональда Трампа создает "атмосферу неопределенности" и может привести к затяжному экономическому спаду, аналогичному последствиям выхода Великобритании из ЕС, пишут американские экономисты Джонатан Хаскел и Мэттью Слотер в журнале Foreign Affairs. "Хаотичные торговые инициативы президента США Дональда Трампа создали атмосферу неопределенности, которая не сулит ничего хорошего для американской экономики… Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с теми же последствиями, что и Великобритания после Brexit", - утверждают авторы публикации. Экономисты отмечают, что политика Трампа сопровождается резкими и противоречивыми шагами в области торговли, миграции и инвестиций, что, по оценке министра финансов США Скотта Бессента, превращается в курс на "стратегическую неопределенность". Авторы напоминают, что после голосования за выход из ЕС Великобритания на годы погрузилась в состояние политико-экономической неопределенности, что привело к снижению инвестиций и стагнации роста доходов. Аналогичные последствия, по их мнению, могут ожидать и США. "Если Вашингтон не изменит курс, США столкнутся с застоем в инвестициях, снижением темпов роста экономики и стагнацией или даже падением уровня жизни", - предупреждают авторы. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику страны: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышении "взаимных" пошлин для ряда стран. Правда, уже через неделю Штаты поставили их на паузу на 90 дней для ряда стран.

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сша, великобритания, вашингтон, дональд трамп, скотт бессент, ес, foreign affairs