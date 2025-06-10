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Представители США и Китая провели переговоры в Лондоне
Представители США и Китая провели переговоры в Лондоне - 10.06.2025, ПРАЙМ
Представители США и Китая провели переговоры в Лондоне
Министр торговли США Говард Латник назвал "очень хорошими" торговые переговоры с Китаем в Лондоне, заявив о готовности продолжить их в среду в случае... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T23:34+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник назвал "очень хорошими" торговые переговоры с Китаем в Лондоне, заявив о готовности продолжить их в среду в случае необходимости. "Мы работаем на всеми видами торговых вопросов. Переговоры идут очень-очень хорошо", - сообщил он журналистам. Латник добавил, что надеется на завершение обсуждений с китайской стороной во вторник, но не исключил продолжения переговоров в среду. Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Представители США и Китая провели переговоры в Лондоне
Глава Минторга США Латник: переговоры с Китаем идут очень хорошо
ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник назвал "очень хорошими" торговые переговоры с Китаем в Лондоне, заявив о готовности продолжить их в среду в случае необходимости.
"Мы работаем на всеми видами торговых вопросов. Переговоры идут очень-очень хорошо", - сообщил он журналистам.
Латник добавил, что надеется на завершение обсуждений с китайской стороной во вторник, но не исключил продолжения переговоров в среду.
Китай и США в настоящее время фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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