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"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger
"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger
Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:31+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Чемезов обратил внимание, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего."Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - подчеркнул он.Кроме того, БМП Bradley не обладают высокой проходимостью, они не могут идти по бездорожью, через поля, вязнут в черноземе, становясь легкой мишенью, поэтому практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены, резюмировал он.В то же время, глава госкорпорации отметил, что у российского танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности.
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россия, москва, сергей чемезов, ростех
Вооружения, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Чемезов, Ростех
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
Чемезов обратил внимание, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего.
"Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - подчеркнул он.
Кроме того, БМП Bradley не обладают высокой проходимостью, они не могут идти по бездорожью, через поля, вязнут в черноземе, становясь легкой мишенью, поэтому практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены, резюмировал он.
В то же время, глава госкорпорации отметил, что у российского танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности.
Глава "Ростеха" рассказал о доверии к западным компаниям после 2022 года