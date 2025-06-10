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"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger

"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Кастрюля". Чемезов высказался о британском танке Challenger

Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:31+0300

2025-06-10T09:31+0300

2025-06-10T09:34+0300

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сергей чемезов

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российские оружейники хотели бы ради интереса осмотреть английский танк Challenger, но понимают, что это "кастрюля", не приспособленная к боям, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Хотелось бы еще взглянуть на британский "Челленджер", скорее, из любопытства. Заранее понятно, что это "кастрюля", не очень пригодная к реальным боям", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".Чемезов обратил внимание, что российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего."Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких‑то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", - подчеркнул он.Кроме того, БМП Bradley не обладают высокой проходимостью, они не могут идти по бездорожью, через поля, вязнут в черноземе, становясь легкой мишенью, поэтому практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены, резюмировал он.В то же время, глава госкорпорации отметил, что у российского танка Т-90 "Прорыв" преимущество перед западными аналогами в огневой мощи, броне и подвижности.

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